SUIVEZ-NOUS

Mardi, 19 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 2 s

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ injectent 14,7 M$ dans la région

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 09 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont effectué des investissements totalisant 14,7 millions de dollars répartis dans 14 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de leur exercice 2025-2026. Cette année, près de 80 % des sommes investies ont été consacrées à des projets de repreneuriat, permettant d’assurer la continuité de 11 entreprises de la région.

Parmi les projets de relève soutenus se trouve celui de SimplyPHP, une firme montréalaise spécialisée en en langage de programmation Web. À l’approche du départ à la retraite de ses fondateurs, l’entreprise a été reprise par TLM, une société fondée à Saguenay et reconnue pour la conception de logiciels et d’applications sur mesure.

Autre cas notable, celui de Filtrar Tech, une entreprise de Chicoutimi œuvrant dans les solutions de contrôle de la poussière pour l’industrie lourde. Dans une démarche de transition planifiée, son dirigeant, JeanFrançois Turcotte, à la tête de l’organisation depuis 10 ans, a amorcé son retrait graduel en confiant les rênes de l’entreprise à plusieurs employés clés.

Au total, les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi un montant record de 241 millions de dollars afin de soutenir 172 PME, dont 91 projets de repreneuriat représentant plus de la moitié des investissements.

« Ce niveau inédit d’investissements est le fruit d’un engagement soutenu sur le terrain. Partout au Québec, nos équipes accompagnent les entrepreneurs et entrepreneuses dans des projets structurants pour leurs entreprises et pour leurs régions. », a commenté Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada
Publié à 12h00

Les mises en chantier d’habitation en hausse en avril au Canada

Le secteur de la construction résidentielle a connu un rebond en avril au Canada. Selon les données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier d’habitations a augmenté de 17 % pour atteindre 279 317 unités, comparativement à 239 747 en mars. Cette progression mensuelle masque toutefois ...

LIRE LA SUITE

Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs
Publié le 17 mai 2026

Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs

Le Lac-Saint-Jean parle maintenant d’une seule voix pour attirer les visiteurs. Les trois MRC du territoire et Mashteuiatsh ont fusionné leurs images de marque promotionnelles sous une bannière unique : Destination Lac-Saint-Jean. Cette importante démarche de mutualisation vise à centraliser les efforts de promotion touristique afin de mieux ...

LIRE LA SUITE

Un plan de développement de la Dam-en-Terre actuellement analysé
Publié le 17 mai 2026

Un plan de développement de la Dam-en-Terre actuellement analysé

De nouvelles améliorations pourraient voir le jour au cours des prochaines années au Centre de villégiature Dam-en-Terre. Après plusieurs investissements réalisés sur le site touristique, le nouveau gestionnaire depuis un peu plus d'un an, Développement économique Alma Lac-Saint-Jean, travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de développement ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES