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Jeudi, 21 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 48s

Saint-Bruno

2 500 $ d'amende pour conduite en état d’ébriété avec ses enfants

Le 21 mai 2026 — Modifié à 11 h 50 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Une mère de famille a été condamnée à une amende de 2 500 $ après s’être faite interceptée au volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie à 0.12 et ce, en présence de deux jeunes enfants.

Le Quotidien rappelle que la conductrice, dont la sentence s’est fait rendre par le juge Richard P. Daoust, avait été arrêtée en 2024 du côté de Saint-Bruno. Le récit de l’événement confirme qu’elle a quitté un terrain de camping avec les facultés affaiblies.

C’est une personne qui se trouvait au terrain de camping qui a alerté les policiers, qui l’ont interceptée. Rendue au poste, la conductrice, qui avait déjà un antécédent de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, a soufflé deux fois un taux supérieur à la limite permise par la loi.

Par conséquent, elle devra payer une amende de 2 500 $ et il lui sera interdit de conduire pendant 12 mois. La conductrice pourra demander l’installation d’un éthylomètre dans son véhicule. Mentionnons que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est intervenue dans le dossier pour s’assurer de la sécurité des jeunes enfants. La DPJ s’est toutefois retirée de l’affaire quelques semaines après l’incident.

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