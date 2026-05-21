Camerises Mistouk acquiert Coffrets du Royaume

L’entreprise almatoise Coffrets du Royaume, reconnue pour ses produits faits maison, ainsi que sa division Campagne Québec, changent de mains. Elles ont été officiellement acquises par Camerises Mistouk économusée et distillerie, une entreprise de Labrecque réputée pour la valorisation des produits du terroir régional.

Pour Camerises Mistouk, cette acquisition ouvre la porte à la relance, au cours des prochaines semaines, de plusieurs incontournables, dont le célèbre caramel maison ainsi que le bar laitier de Coffrets du Royaume. Toutefois, ce dernier reprendra vie à même l’économusée de Camerises, à Labrecque.

L’offre gourmande qui a fait la réputation de Coffrets du Royaume sera également maintenue. Les fondues au chocolat, tablettes, caramels et autres créations développées au fil des années continueront d’être proposées, tant en ligne qu’à la boutique physique de Camerises Mistouk.

« Cette entreprise représente 11 années de passion, de défis, de créativité et surtout de relations humaines incroyables. Je suis extrêmement fière du chemin parcouru et heureuse de voir cette aventure entrepreneuriale se poursuivre ici, dans notre région. Pour moi, il était essentiel de passer le flambeau à une entreprise partageant nos valeurs, notre vision et notre désir de faire rayonner les produits québécois. », souligne Sophie Tremblay, fondatrice et présidente de Coffrets du Royaume et Campagne Québec.

« L’entreprise profite également de cette annonce pour confirmer l’intégration officielle de la relève au sein de sa direction et de ses opérations. Cette transition générationnelle s’inscrit dans une volonté claire d’assurer la pérennité de l’entreprise, de préserver ses valeurs fondatrices et de poursuivre son développement avec une vision moderne et ambitieuse. », ajoute Myriam Savard, présidente de Camerises Mistouk.

La transition des opérations se fera de manière progressive au cours des prochaines semaines pour assurer une continuité harmonieuse pour la clientèle et les partenaires à travers le Québec.