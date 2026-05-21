Carrefours giratoires : il reste encore des bonnes pratiques à adopter au volant

Alors que l’achalandage sur les routes augmente à l’approche de la saison estivale, une opération de sensibilisation pour encourager des pratiques sécuritaires dans les carrefours giratoires de la région a été mené le 14 mai dernier à Alma. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Sûreté du Québec et la Ville d’Alma ont uni leurs efforts au carrefour giratoire situé à l’intersection du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est, où un accident a eu lieu récemment.

Entre 10 h et 11 h, les policiers ont distribué à plus d’une centaine d’usagers de la route un feuillet explicatif portant sur les règles de circulation dans ce type d’infrastructure. Ils ont également répondu aux questions des automobilistes.

« C’est un bon moment pour faire des rappels sur la façon d’utiliser un carrefour giratoire », explique Maxime Hébert-Lévesque, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il était accompagné sur place du sergent Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec, ainsi que de Claudia Madore, conseillère en communications pour la Ville d’Alma.

Le carrefour giratoire du boulevard Auger Est, opérationnel depuis l’automne 2025, est le plus récent de la région. Selon le ministère, cette infrastructure répond à plusieurs objectifs, notamment réduire les accidents avec blessés, limiter les collisions à angle droit et améliorer la fluidité de la circulation.

« Les collisions à angle droit sont souvent celles qui causent le plus de dommages aux usagers de la route », souligne Maxime Hébert-Lévesque.

Le sergent Hugues Beaulieu connaît bien ce secteur pour y avoir patrouillé durant plusieurs années. Il rappelle que cette intersection était particulièrement problématique aux heures de pointe avant l’aménagement du carrefour giratoire.

Intersection névralgique

« C’est une intersection névralgique. Le carrefour vient pallier plusieurs défauts, notamment les collisions à angle droit, tout en améliorant la fluidité de la circulation », explique-t-il.

Même si quelques incidents sont parfois rapportés, les autorités estiment que ce type d’aménagement demeure très sécuritaire.

« Il y a peu de collisions parce qu’un carrefour giratoire est relativement simple d’utilisation. À l’occasion, il peut y avoir un automobiliste qui ne cède pas le passage ou qui s’arrête brusquement. On a aussi déjà vu des conducteurs qui n’avaient pas remarqué le carrefour et qui ont carrément sauté le terre-plein central », mentionne le policier.

Selon lui, une période d’adaptation est toutefois nécessaire pour certains conducteurs.

« Ça demande un certain apprentissage, mais ça réduit significativement les collisions avec blessés », ajoute-t-il.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle que plusieurs règles doivent être respectées pour circuler de façon sécuritaire dans un carrefour giratoire. Les automobilistes doivent ralentir à l’approche, céder le passage aux véhicules déjà engagés dans l’anneau, choisir la bonne voie selon leur destination et signaler leur sortie à l’aide du clignotant.

Une fois engagés dans le carrefour, les conducteurs doivent circuler et éviter toute immobilisation, sauf en cas d’urgence.

Le carrefour giratoire du boulevard Auger Est et de la route du Lac Est accueille en moyenne 7 300 véhicules chaque jour.

Le ministère des Transports indique que six carrefours giratoires sont actuellement en service dans la région. Un autre projet est déjà dans les plans, soit à l’intersection des routes 169 et 170, près du rang Caron, à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

De son côté, la Sûreté du Québec prévient qu'elle va augmenter sa présence aux abords des différents carrefours giratoires durant l’été afin de poursuivre ces efforts de sensibilisation et de prévention.