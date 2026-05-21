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Des drones ambulance créés au Saguenay?

Le 21 mai 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La survie de plusieurs soldats pourrait se décider dans la région, alors qu’une entreprise d’aéronautique consacrée aux drones « ambulances » pourrait voir le jour prochainement à Saguenay.

Selon le Quotidien, l’entreprise en démarrage Canadian Advanced Rescue Technology viendrait au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mettre en production des drones en aluminium dont la capacité de transport serait parmi les plus importantes sur le globe.

Selon l’instigateur de ce projet, Yves L. Leblicq, on dénombre en ce moment quatre décès pour 10 blessés sur un champ de bataille comme en Ukraine et lorsqu’un soldat se blesse, trois autres soldats se mobilisent pour l’évacuer, quand c’est possible. M. Leblicq ajoute que les drones permettront d’évacuer le blessé sur une distance de 20 kilomètres aller-retour (capacité de vol de 40 kilomètres), en moins d’une heure.

Pour l’instant, les drones d’aluminium auront quatre moteurs électriques et garderont son autonomie grâce à des batteries, qui sont voués à s’améliorer au fil du temps. Si tout se passe bien et que des commandes se confirment, la phase de développement industriel passera par une usine de chaîne de montages à Saguenay. Mentionnons que le prototype est présentement construit dans les locaux du Centre de recherche national du Canada, qui sont situés sur les terrains de l’Université du Québec à Chicoutimi.     

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