La SOPFEU choisit Alma pour la prise d’appels d’urgence partout au Québec

Le centre de prise d’appels d’urgence de la Ville d’Alma est dorénavant responsable, à l’extérieur des heures normales, des appels d’urgence effectués de partout au Québec auprès de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

C’est ce que précisent les termes d’un protocole d’entente intervenu entre la municipalité et la SOPFEU. « Souhaitant bénéficier d’un service de prise d’appels professionnel, structuré et rigoureux, la SOPFEU s’est tournée vers le Centre de prise d’appels d’urgence de la Ville d’Alma afin d’assurer ce mandat », mentionne la Ville.

Le projet pilote d’une durée d’un an permettra de répondre à un besoin opérationnel pour la SOPFEU et confirme du même coup « l’expertise et le leadership de la centrale 9-1-1 d’Alma dans le domaine des communications d’urgence ».

« Cette entente avec la SOPFEU démontre que l’expertise développée à Alma en matière de prise d’appels d’urgence est aujourd’hui reconnue bien au-delà de notre région. Pour une ville comme Alma, être choisie afin de soutenir un service essentiel à l’échelle du Québec représente une immense source de fierté et confirme notre capacité à innover et à offrir des services spécialisés de haut niveau », a déclaré la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, en conseil municipal le 11 mai dernier.

Transition vers le NG 9-1-1

En novembre dernier, la centrale 9-1-1 d’Alma a été l’une des premières au Québec à compléter sa transition vers le NG 9-1-1, une technologie reposant sur un réseau entièrement IP permettant une localisation beaucoup plus précise des appelants. Cette avancée contribue à l’accroissement de la rapidité et de l’efficacité des interventions d’urgence.

Plus précisément, le NG 9-1-1 offre une localisation, incluant l’altitude, beaucoup plus précise et rapide des appels, une infrastructure moins encline aux défaillances ainsi que la possibilité, à terme, de recevoir des messages textes, des photos et des vidéos, améliorant par le fait même la qualité de l’information transmise aux services d’urgence.

La centrale 9-1-1 d’Alma dessert un vaste territoire comprenant les trois MRC du Lac-Saint-Jean, celles du Fjord-du-Saguenay et de la Baie-James ainsi que les villes de Chibougamau et de Chapais. La centrale se dit par ailleurs ouverte à collaborer avec d’autres organisations ayant des besoins en matière de relève, de continuité des opérations ou de prise d’appels d’urgence.