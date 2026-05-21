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Temps de lecture : 1 min 11 s

Lac-Saint-Jean

Un forum pour mobiliser la région autour des enjeux de l’eau

Émile Boudreau
Le 21 mai 2026 — Modifié à 07 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans le cadre du Mois de l’eau, l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean convie la population à participer au Forum sur l’eau 2026, qui se tiendra le vendredi 5 juin dès 13 h 15 au Complexe Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini. Gratuit et ouvert à tous, l’événement vise à susciter une réflexion collective sur les enjeux liés à l’eau dans la région.

À travers cette initiative, l’OBV souhaite rassembler les citoyens, les élus, les organismes et les entreprises autour d’un objectif commun : tenir une réflexion collective sur les enjeux hydriques liés à l’eau au Lac-Saint-Jean et identifier des solutions concrètes.

Selon l’organisme, le territoire fait actuellement face à cinq enjeux prioritaires en matière de gestion de l’eau : la détérioration de la qualité de l’eau, la destruction et la dégradation des milieux humides et hydriques, la présence d’espèces exotiques envahissantes, les difficultés d’approvisionnement en eau ainsi que les conflits d’usages. Pour l’OBV, la réponse à ces défis passe inévitablement par une mobilisation collective.

Le forum se veut également un lieu d’information et d’échanges. Les participants pourront donc s’attendre à des présentations sur la gestion intégrée de l’eau, l’importance des milieux humides, des exemples d’initiatives déjà mises en place dans la région ainsi que des outils pratiques destinés aux riverains. L’événement vise également à favoriser le réseautage entre les différents acteurs impliqués.

« L’eau est au cœur de l’identité et de la vitalité de notre territoire. Face aux enjeux qui pèsent sur nos milieux hydriques, il est plus que jamais nécessaire de nous rassembler, d’échanger et d’agir ensemble. Ce forum est une occasion unique de traduire notre engagement collectif en actions concrètes pour protéger l’eau du Lac-Saint-Jean. », a déclaré Hugues Jobin, président de l’OBV Lac-Saint-Jean.

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