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L’aracSM-02 et ses membres

Une force collective au service de la population

Le 29 octobre 2026 à 15 h 51
Par Texte commandité

Depuis 36 ans, l’Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale (aracSM-02) joue un rôle rassembleur au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce regroupement régional réunit 17 organismes communautaires reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux, dont plusieurs sont actifs depuis une trentaine d’années.

« Notre rôle est de promouvoir nos membres et leurs services, de favoriser la concertation et de soutenir le développement de projets collectifs », explique Audrey Bouchard, directrice générale de l’aracSM-02.

L’association favorise également le partage d’expertise, notamment par la formation et les échanges entre organismes. Elle constitue aussi une porte d’entrée pour la population, entre autres via son site web. Les personnes peuvent également communiquer avec l’aracSM-02 afin d’être orientées vers le bon organisme.

Des services qui évoluent avec les besoins

À l’écoute des préoccupations de ses membres et des réalités observées sur le terrain, l’association contribue à adapter les services existants et à développer de nouvelles initiatives. Cette proximité avec les intervenants permet de mieux comprendre les défis vécus par les personnes accompagnées et de trouver collectivement des solutions adaptées aux réalités de la région.

Parmi celles-ci figurent les ateliers Horizon, une nouvelle offre de groupes de soutien à l’autogestion déployée cet automne. L’aracSM-02 en assure la coordination régionale et cinq organismes membres proposent actuellement ces ateliers. La journée « Pair-aidance en santé mentale : Quand le vécu fait la différence », qui aura lieu le 12 février 2027, est également un exemple d’initiative portée par l’association, en collaboration avec les pairs aidants de la région.

Au-delà de la concertation régionale, l’aracSM-02 fait également entendre les préoccupations de ses membres par l’entremise d’associations nationales, afin que les réalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean soient prises en considération dans les orientations et les décisions ministérielles.

 

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