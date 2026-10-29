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Protéger et réussir son plancher de bois franc au Lac-Saint-Jean avant le grand froid

Le 29 octobre 2026 - Modifié à 15 h 43 min
Par Texte commandité

Comment acclimater et entretenir un plancher de bois franc face aux hivers rigoureux du Nord?

Acclimater votre plancher de bois franc pendant au moins 72 heures dans la pièce avant la pose prévient les écarts importants d'expansion et de contraction dus au chauffage hivernal. Au Lac-Saint-Jean, l'air intérieur devient très sec dès que les systèmes de chauffage fonctionnent à plein régime. Le bois étant un matériau vivant, il réagit à la baisse d'humidité relative en se contractant. L'acclimatation permet aux lattes de s'équilibrer avec l'environnement ambiant de la maison avant le clouage.

Donnée technique : Le maintien d'un taux d'humidité ambiant entre 30 % et 50 % évite la formation de craques visibles entre les lattes et prévient le phénomène de gondolement.

Consignes de maintenance pour nos maisons jeannoises :

  • Utiliser un humidificateur central ou portatif : Indispensable de novembre à avril.

  • Déposer des tapis protecteurs d'entrée : Retiennent le sable et le calcium avant qu'ils n'égratignent le vernis.

  • Éviter le lavage à grand coup d'eau : Privilégiez un nettoyant neutre spécialement formulé pour le vernis de bois.

Comparatif des essences de bois d'ici pour le climat jeannois

Choisir une essence locale possédant une haute dureté Janka garantit un plancher durable qui résiste aux chocs de la vie de famille. Voici les essences d'ici à privilégier :

  • Érable dur : Possède une dureté Janka très élevée de 1450 lbs et un grain épuré très serré — Offre un style moderne et contemporain, mais exige un suivi attentif de l'humidité.

  • Chêne blanc : Présente une dureté Janka de 1360 lbs, un veinage fluide marqué et une stabilité exceptionnelle face aux variations de chauffage — Parfait pour un décor rustique chic et intemporel.

  • Merisier : Propose une dureté Janka de 1260 lbs avec des nuances de couleur chaleureuses et une très bonne tolérance aux variations climatiques — Le choix traditionnel québécois par excellence.

L'accompagnement sur mesure des experts du Lac

Consulter nos spécialistes régionaux garantit le choix d'une finition à haute résistance qui met en valeur la beauté naturelle de la matière. L'œil d'un marchand local vous évite les erreurs de pose coûteuses.

Règle de design : Un fini mat ou satiné dissimule les micro-poussières et les traces de passage tout en conservant l'aspect brut du bois nordique.

Pour valider le temps d'acclimatation de vos lattes de bois et recevoir des conseils d'entretien adaptés à nos hivers nordiques, consultez les passionnés de notre magasin Centre-Art Déco à Alma.

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