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Lundi, 22 juin 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 53s

Trium Médias recherche une personne en comptabilité

Le 22 juin 2026 — Modifié à 11 h 32 min
Par Trium Médias

Offre d'emploi 

Technicien en comptabilité - Temps plein et temps partiel

Tu maîtrises le cycle comptable comme ta playlist Spotify préférée ?

Tu crois que les chiffres ont du cœur et que la mission compte autant que le bilan ?

Ce que nous cherchons :

  • Une personne rigoureuse, curieuse et motivée, mais surtout, avec le souci de contribuer à quelque chose de plus grand qu’un tableau Excel bien balancé.

Bienvenue aux travailleurs autonomes ou entreprises.

On est une entreprise qui œuvre dans le domaine des médias, où les idées fusent, les projets bougent, et l’équipe carbure à la créativité (et au bon café).

Ton quotidien ressemblera à ça :

  • Effectuer le traitement de la paie
  • Assurer une saine gestion des comptes clients et fournisseurs
  • Collaborer avec le contrôleur financier pour fournir les infos financières nécessaires à la prise de décision
  • Contribuer à l’amélioration continue des processus

Ton profil :

  • 3 ans et plus d’expérience en comptabilité
  • Formation collégiale (technique) en comptabilité (ou équivalent)
  • Sens de l’organisation, rigueur, autonomie
  • Un vrai esprit d’équipe et une envie de faire partie d’un projet de mission

Nous t’offrons :

  • Une équipe dynamique et humaine
  • Un programme bien-être (compte bonheur) ainsi qu’un REER collectif

Tu te reconnais dans ce poste ?

Fais-nous parvenir ton CV à comptabilite@trium.media avant le 4 juillet 2026, à 16h. (et si tu veux te démarquer, une petite note nous disant pourquoi ce poste te parle!)

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