Trium Médias recrute | Conseiller en stratégie marketing

Offre d'emploi

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Conseiller(ère) en stratégie marketing - Poste temps plein

Alma - Saguenay

Salaire de base de 60 000 $ + bonifications à la performance

Profil recherché

À l'aise en vente, en développement des affaires et en relation client

Curieux(se), motivé(e) et orienté(e) solutions et à l'écoute

Intérêt marqué pour le marketing, le numérique et la stratégie

Envie de grandir avez une entreprise en pleine évolution

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Horaire flexible de jour (36 h par semaine)

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