Une Almatoise vole 2 294 $ avec la carte d’entreprise de son patron

Le Palais de justice d’Alma était animé mercredi, alors que Geneviève Grondin, citoyenne d’Alma, a plaidé coupable de fraude. Entre 2024 et 2025, l’Almatoise de 33 ans a profité de la carte de crédit de son patron pour effectuer des achats personnels, d’une valeur de 2 294 $.

Selon le Quotidien, Mme Grondin travaillait pour l’organisme Parents Branchés d’Alma lorsque son employeur lui a offert une carte de crédit pour des dépenses liées à l’organisme. Elle en aurait profité pour s’abonner à des plateformes internet comme Crave ou Paramount +. Dans ce dossier judiciaire, un rapport présentenciel sera rédigé afin de mieux connaître Geneviève Grondin et sa capacité de réhabilitation.

Mentionnons qu’avant de porter plainte, son employeur avait obtenu une entente de remboursement de la somme, mais voyant plusieurs mois après les faits que rien ne bougeait, les accusations ont suivi.