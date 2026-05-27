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Mercredi, 27 mai 2026

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L’Ultramarathon Leucan revient pour une 17e édition dans la région

Le 27 mai 2026 — Modifié à 09 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les 28 et 29 mai prochains aura lieu dans la région la 17e édition de l’Ultramarathon Leucan en solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille.

Pendant 32 heures consécutives, pas moins de 43 équipes s’élanceront à travers la région dans le cadre du volet Endurance, une course à relais totalisant 300 kilomètres. Chaque équipe, composée de huit coureurs, devra maintenir une cadence minimale de six minutes par kilomètre.

Le coup d’envoi sera donné à 6 h 30 à l’aréna du Pavillon de l’Agriculture de Chicoutimi, qui accueillera également l’arrivée des participants le lendemain à 14 h. Tout au long du parcours, les équipes parcourront les routes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’Ultramarathon Leucan trouve ses origines dans l’initiative de Dave McMullen, Dave Bard, Pascal Morin et Donald Dubois qui souhaitaient organiser une course afin de recueillir des fonds pour soutenir la mission de Leucan. Dix-sept ans plus tard, l’événement est devenu un rendez-vous d’envergure, mobilisant des centaines de participants, bénévoles et partenaires à travers toute la région.

« Je suis profondément émue de voir à quel point les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean répondent présents lorsqu’il s’agit de soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Même si je dois vous avouer que je ne suis pas une grande sportive — vous m’en excuserez! — j’ai très hâte de vivre cette aventure entourée d’athlètes qui repoussent leurs limites physiques et mentales pour soutenir une mission aussi essentielle que celle de Leucan. », a déclaré Manon Choquette, chargée de projets et responsable de l’événements pour Leucan.

L’ensemble des fonds amassés serviront à soutenir les services offerts par Leucan aux familles touchées par le cancer pédiatrique. Cette année, à l’échelle du Québec, l’organisation vise un objectif ambitieux de 500 000 dollars.

Si cette cible est atteinte, le total des sommes recueillies depuis la création de l’événement franchira le cap des 3 millions de dollars. L’organisation ne compte pas s’arrêter là. Elle aspire à atteindre les 5 millions de dollars d’ici la 20e édition.

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