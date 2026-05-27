Les Saguenéens dos au mur à la Coupe Memorial

Le présence des Saguenéens de Chicoutimi à la Coupe Memorial est menacé après le match de mardi soir à l’aréna Prospera, à Kelowna, alors que la formation saguenéenne a encaissé un deuxième revers.

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés 3-2 face aux Rangers de Kitchener, champions de la Ligue de l’Ontario, qui confirment du même coup leur place en grande finale avec une troisième victoire consécutive, rapporte Radio-Canada.

Cette défaite place désormais Chicoutimi dans une position précaire puisque l’équipe devra attendre l’issue du match entre les Silvertips d’Everett et les Rockets de Kelowna, prévu ce soir.

Une victoire des Silvertips permettrait aux Saguenéens d’accéder directement à la demi-finale de vendredi, malgré une fiche de 1 victoire et 2 défaites, puisque les Rockets seraient éliminés. En revanche, si Kelowna l’emporte, Chicoutimi devra passer par un match de bris d’égalité jeudi soir, dont l’adversaire dépendra notamment du différentiel de buts entre Everett et Kelowna.

Tourigny pourrait être expulsé du prochain match

Comme si la situation n’était pas déjà assez complexe, un incident survenu lors du match d’hier pourrait coûter cher à l’équipe. Alors que les Saguenéens tiraient de l’arrière 3-1, le défenseur Jordan Tourigny a été impliqué dans une échauffourée le long de la rampe avec plusieurs joueurs des Rangers. Au cours de la séquence, le joueur de 20 ans aurait porté deux coups de patin à Christian Humphreys des Rangers.

Après révision, les arbitres ont imposé une pénalité majeure à Tourigny et l’ont expulsé du match. Ce geste pourrait entraîner une suspension pour la prochaine rencontre, une décision qui revient à la Ligue nationale de hockey, responsable de la sécurité des joueurs durant le tournoi.