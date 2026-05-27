SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 27 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 8 s

Les Saguenéens dos au mur à la Coupe Memorial

Le 27 mai 2026 — Modifié à 07 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le présence des Saguenéens de Chicoutimi à la Coupe Memorial est menacé après le match de mardi soir à l’aréna Prospera, à Kelowna, alors que la formation saguenéenne a encaissé un deuxième revers.

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés 3-2 face aux Rangers de Kitchener, champions de la Ligue de l’Ontario, qui confirment du même coup leur place en grande finale avec une troisième victoire consécutive, rapporte Radio-Canada.

Cette défaite place désormais Chicoutimi dans une position précaire puisque l’équipe devra attendre l’issue du match entre les Silvertips d’Everett et les Rockets de Kelowna, prévu ce soir.

Une victoire des Silvertips permettrait aux Saguenéens d’accéder directement à la demi-finale de vendredi, malgré une fiche de 1 victoire et 2 défaites, puisque les Rockets seraient éliminés. En revanche, si Kelowna l’emporte, Chicoutimi devra passer par un match de bris d’égalité jeudi soir, dont l’adversaire dépendra notamment du différentiel de buts entre Everett et Kelowna.

Tourigny pourrait être expulsé du prochain match

Comme si la situation n’était pas déjà assez complexe, un incident survenu lors du match d’hier pourrait coûter cher à l’équipe. Alors que les Saguenéens tiraient de l’arrière 3-1, le défenseur Jordan Tourigny a été impliqué dans une échauffourée le long de la rampe avec plusieurs joueurs des Rangers. Au cours de la séquence, le joueur de 20 ans aurait porté deux coups de patin à Christian Humphreys des Rangers.

Après révision, les arbitres ont imposé une pénalité majeure à Tourigny et l’ont expulsé du match. Ce geste pourrait entraîner une suspension pour la prochaine rencontre, une décision qui revient à la Ligue nationale de hockey, responsable de la sécurité des joueurs durant le tournoi.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’Ultramarathon Leucan revient pour une 17e édition dans la région
Publié à 12h00

L’Ultramarathon Leucan revient pour une 17e édition dans la région

Les 28 et 29 mai prochains aura lieu dans la région la 17e édition de l’Ultramarathon Leucan en solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille. Pendant 32 heures consécutives, pas moins de 43 équipes s’élanceront à travers la région dans le cadre du volet Endurance, une course à relais totalisant 300 kilomètres. Chaque équipe, ...

LIRE LA SUITE

Saguenay pourrait expérimenter « l’arrêt Idaho » pour les cyclistes
Publié à 10h00

Saguenay pourrait expérimenter « l’arrêt Idaho » pour les cyclistes

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, souhaite relancer un projet qui pourrait transformer les déplacements à vélo dans la région du Saguenay. Il prévoit organiser une rencontre avec le nouveau ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, afin de discuter de la mise en place d’un projet pilote portant sur ce que l’on ...

LIRE LA SUITE

Les Saguenéens signent leur première victoire à la Coupe Memorial
Publié le 25 mai 2026

Les Saguenéens signent leur première victoire à la Coupe Memorial

Les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté leur premier duel à la Coupe Memorial en arrachant une victoire de 3-2 en prolongation face aux Rockets de Kelowna, dimanche soir, à la place Prospera, en Colombie-Britannique. Le héros de la rencontre a été Liam Lefebvre avec son deuxième but du match, inscrit à 5 min 28 s de la période de prolongation, ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES