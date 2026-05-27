L’UPA et la FPFQ dénoncent une concurrence déloyale de l’État

Réunies en conférence de presse aujourd’hui, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) ont lancé un appel pressant à l’ensemble des partis politiques concernant la mise en marché du bois.

Les deux organisations dénoncent un déséquilibre persistant entre le bois issu des forêts publiques et celui provenant des forêts privées, un enjeu qu’elles jugent néfaste pour l’environnement d’affaires des producteurs.

Au cœur de leurs critiques se trouve le projet de loi n° 11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif. L’UPA et la FPFQ reprochent au gouvernement d’avoir présenté cette réforme sans consultation préalable ni véritable dialogue avec les principaux acteurs du secteur.

Les organisations soutiennent que le projet de loi modifierait les règles d’attribution et de fixation du prix du bois provenant des forêts publiques, ce qui en réduirait artificiellement le prix et exercerait une pression à la baisse sur les conditions de mise en marché du bois issu des forêts privées.

« On met les producteurs dans une situation impossible lorsqu'on leur demande de concurrencer le bois des forêts publiques qui est cédé à des prix dérisoires. Nous demandons une chose simple à l'État : qu'il vende son bois, pas qu'il le donne. Ce bois appartient à l'ensemble des Québécois. », a déclaré Gaétan Boudreault, président de la FPFQ.

L’UPA abonde dans le même sens, accusant l’État de se placer en situation de concurrence directe avec les producteurs privés. Une posture jugée d’autant plus préoccupante que l’industrie forestière traverse déjà une période difficile, notamment en raison des tensions commerciales avec les États-Unis et d’un contexte économique incertain.

Les deux organisations rappellent qu’un principe fondamental, instauré dans les années 1980, visait à assurer que le bois provenant des forêts publiques vienne compléter, et non concurrencer, celui des producteurs privés. Or, selon elles, les gouvernements successifs n’ont jamais mis en place de mesures concrètes permettant de garantir la priorité à l’achat du bois issu des forêts privées, qui soutient pourtant des dizaines de milliers de producteurs.

À cette problématique s’ajoutent un encadrement réglementaire jugé de plus en plus complexe et une crise forestière attribuée en partie à la gestion étatique des forêts publiques. Les producteurs privés se retrouveraient ainsi à assumer les conséquences de ces facteurs sans bénéficier d’un soutien gouvernemental adéquat.

Malgré ce constat, l’UPA et la FPFQ affirment que des solutions sont à portée de main. Elles proposent notamment de prioriser l’achat de bois provenant des forêts privées, de mieux arrimer l’offre des deux secteurs et de garantir des conditions de mise en marché garanties pour les producteurs.

« C'est ce qui stabilisera enfin le revenu des producteurs et redonnera à la forêt privée la place qui lui revient. C'est une question d'équité. Les producteurs forestiers attendent toujours ; il revient maintenant à chaque parti politique de s'engager noir sur blanc. », a souligné André Roy, premier vice-président de la FPFQ.

Afin de faire de cet enjeu un point central du débat public, les deux organisations entendent transmettre un questionnaire commun à toutes les formations politiques. Elles préviennent qu’elles suivront de près les engagements pris et qu’elles s’en souviendront au moment du vote qui aura lieu le 5 octobre prochain à l’issue la prochaine campagne électorale.