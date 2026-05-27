Les médecins omnipraticiens atteignent leur cible un mois plus tôt

Le gouvernement du Québec annonce que les objectifs fixés dans le cadre de son entente conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) en matière de prise en charge des patients ont été atteints aujourd’hui.

Rappelons que cette entente, conclue en février dernier, prévoyait l’inscription de 500 000 nouvelles personnes auprès d’un médecin de famille ou d’un groupe de médecine de famille d’ici le 30 juin 2026, dont 180 000 patients vulnérables, et introduisait un nouveau mode de rémunération des médecins de famille, davantage axé sur la prise en charge et le suivi des patients, plutôt que sur le volume d’actes médicaux.

« C'est le fruit d'un travail collectif important avec les médecins de famille, leurs équipes et l'ensemble des professionnels qui contribuent à la première ligne, partout au Québec. Il reste du travail à faire, mais cette avancée est concrète et va faire une réelle différence pour des centaines de milliers de personnes. », a déclaré la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.

Pour sa part, le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, se dit fier des médecins de famille d’avoir répondu au souhait des patients. Il ajoute que l'inscription de 500 000 nouveaux patients démontre leur engagement réel à améliorer l'accès aux soins de santé.

« Malgré une pénurie de médecins de famille, des médecins de toutes les régions ont accepté de revoir l'organisation des soins de première ligne et, grâce au concours d'autres professionnels de la santé, ils offriront un meilleur accès à la population. Ces améliorations toucheront particulièrement les milliers de patients vulnérables dont les besoins sont importants. », a-t-il déclaré.