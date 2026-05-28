L’indicatif régional 273 apparaîtra dans la région en février prochain

Un nouvel indicatif régional, le 273, sera bientôt introduit dans l’est du Québec, qui couvre notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région déjà desservie par les indicatifs 367, 418 et 581.

L'ajout de ce nouvel indicatif régional vise à répondre à la demande croissante de numéros de téléphone, afin que les résidents et les entreprises de la région puissent continuer d'avoir accès à de nouveaux numéros.

L'introduction du nouvel indicatif se fera graduellement à compter du 27 février 2027. À partir de cette date, toute nouvelle demande de service téléphonique pourrait entraîner l’attribution d’un numéro comportant le préfixe 273. Les indicatifs existants, quant à eux, continueront d’être utilisés jusqu’à ce que leurs combinaisons disponibles soient entièrement épuisées.

Malgré ce changement, les habitudes des usagers resteront inchangées. Les limites des zones d’appel local demeureront les mêmes, tout comme la manière de composer des appels locaux et interurbains. Les numéros abrégés d’urgence et de service tels que le 9-1-1, le 8-1-1 ou encore le 4-1-1 continueront également de fonctionner sans modification.

Les entreprises et les organisations sont toutefois invitées à se préparer à cette transition. Celles qui utilisent des systèmes de télécommunication, des alarmes ou des dispositifs de composition automatique devront s’assurer que leurs équipements soient capables de reconnaître le nouvel indicatif 273.