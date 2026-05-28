Agrinova célèbre 30 ans d’innovation au service du secteur agricole

Fondée le 28 mai 1996, Agrinova souligne cette année trois décennies d’engagement envers la recherche appliquée, l’innovation technologique et l’accompagnement des entreprises du secteur agricole.

Connu à ses débuts sous le nom de Centre de recherche et de développement en agriculture (CRDA), l’organisme, créé à l’initiative du Collège d’Alma, a rapidement, obtenu le statut de centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en agriculture.

Au fil des années, Agrinova a mené plus de 2 000 projets, tant au Québec qu’à l’international. Elle rassemble aujourd’hui une équipe de plus de 30 spécialistes répartis sur plusieurs sites, notamment à Alma, Lévis, Sainte-Croix-de-Lotbinière et Mashteuiatsh. Ceux-ci accompagnent les entreprises agricoles et industrielles dans la mise en œuvre de projets d’innovation.

De plus, l’organisme entretient toujours des liens étroits avec le Collège d’Alma en permettant à la relève agricole de participer à des projets de recherche appliquée et à des innovations développées sur le terrain.

Un colloque pour le 30e anniversaire

Pour souligner ce jalon important, Agrinova organisera un colloque spécial intitulé « Agrinova – 30 ans à cultiver l’innovation », qui se tiendra le 15 octobre 2026 au Collège d’Alma. L’événement sera animé par Errol Duchaine, conseiller en communication au Centre québécois de développement durable et ancien animateur de l’émission La Semaine verte à Radio-Canada.

« Cet anniversaire marque une étape importante, portée par la confiance des productrices et des producteurs, dont les réalités sur le terrain nous poussent à viser toujours plus haut pour bâtir l’agriculture de demain. », a déclaré Marilyn Côté, présidente d’Agrinova.

Le colloque mettra en lumière les cycles naturels de l’agriculture ainsi que les différentes formes d’accompagnement offertes par Agrinova à ses partenaires. La programmation détaillée sera dévoilée dans les prochains mois sur les réseaux sociaux