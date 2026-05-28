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Jeudi, 28 mai 2026

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Fermeture temporaire d’un tronçon de la Véloroute des Bleuets à Alma

Le 28 mai 2026 — Modifié à 10 h 16 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville d’Alma a annoncé, par l’entremise de ses réseaux sociaux, la fermeture temporaire d’un tronçon de la Véloroute des Bleuets en raison de travaux effectués par l’entreprise Rio Tinto.

La portion touchée, qui relie les quais de la Dam-en-Terre au point de départ habituel du Maligneau, sera inaccessible aux marcheurs et aux cyclistes jusqu’en décembre 2026.

Afin de limiter les impacts pour la saison estivale, le point de départ de la traversée de la Grande Décharge sera donc déplacé à proximité des quais de la Dam-en-Terre afin de contourner le secteur des travaux. La traversée se transformera donc en une mini-croisière d’une durée d’environ 20 minutes.  

La Ville d’Alma invite par ailleurs la population à éviter le secteur des travaux et à respecter en tout temps la signalisation mise en place afin d’assurer la sécurité de tous.

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