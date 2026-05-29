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Temps de lecture : 1 min 43 s

Cap sur le Pérou

L’engagement solidaire de Marie‑Hélène Boivin

Le 29 mai 2026 — Modifié à 08 h 44 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Marie‑Hélène Boivin s’apprête à vivre une expérience hors du commun. En juillet, elle participera à un voyage de solidarité au Pérou, en collaboration avec Développement et Paix, afin de mieux comprendre la réalité sociale et humaine du pays.

Ce ne sera pas sa première mission humanitaire. En 2008, Marie-Hélène Boivin a passé cinq mois en Haïti avec la Fondation Paul‑Guérin, où elle avait pour mandat, en tant qu’enseignante, de présenter aux éducateurs locaux de nouvelles approches pédagogiques. Cette expérience l’avait profondément marquée, notamment par la générosité et la chaleur humaine des gens qu’elle y avait rencontrés.

Native de Dolbeau‑Mistassini, Marie‑Hélène Boivin vit aujourd’hui à Chicoutimi, où elle est la présidente du conseil diocésien du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean pour Développement et Paix. Bientôt, elle s’envolera pour le Pérou en compagnie d’une dizaine de participants, dont elle sera la seule représentante de la région.

Sur place, Marie-Hélène Boivin enchaînera une série de visites à travers le pays afin de mieux comprendre les enjeux locaux en matière de justice sociale. « On va vraiment discuter avec les gens et constater les situations auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne les droits de la personne. On va découvrir et identifier les défis qu’ils doivent relever au quotidien. Ils n’ont pas les mêmes moyens financiers et matériels que nous », explique‑t‑elle.

Les destinations seront variées. À certains endroits, elle rencontrera des communautés touchées par la présence de métaux lourds laissés par des multinationales, une contamination qui affecte leur santé et leur environnement. Ailleurs, elle pourra observer les conséquences de l’exploitation minière illégale, notamment la pollution de l’eau potable et les répercussions sur la vie quotidienne des habitants.

Le groupe, composé de participants du Québec et du Nouveau-Brunswick, ira aussi à la rencontre des évêques et des prêtres du Pérou. « Ce sont souvent eux qui vont aider à protéger les plus démunis et qui vont permettre que les projets se mènent à bien. »

Elle ajoute recevoir l’appui de l’évêque du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, René Guay. « Il est en train d’écrire un mot de collaboration et de soutien pour les gens là‑bas. Je vais l’apporter aux personnes que nous rencontrerons », précise‑t‑elle.

Rappelons que la mission première de Développement et Paix est d’agir sur les causes de la pauvreté, de l’oppression et des inégalités, en mobilisant les catholiques canadiens.

À son retour, Marie‑Hélène Boivin souhaite organiser des rencontres avec la population de la région afin de la sensibiliser aux différentes réalités vécues au Pérou.

Le voyage de solidarité est prévu du 3 au 18 juillet.

 

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