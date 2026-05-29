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Vendredi, 29 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 42s

L'économie canadienne entre en récession

Le 29 mai 2026 — Modifié à 10 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après plusieurs mois de stagnation, l’économie canadienne a officiellement basculé en récession technique au début de 2026, rapporte Radio-Canada.

Selon les données récentes de Statistique Canada, le produit intérieur brut (PIB) réel a enregistré une légère contraction au premier trimestre de l’année, prolongeant ainsi le recul déjà observé au quatrième trimestre de 2025. Cette deuxième baisse consécutive du PIB correspond à la définition communément admise d’une récession technique.

Selon Statistique Canada, la faiblesse économique observée au premier trimestre de l’année s’explique en partie par une hausse des importations d’or et la faiblesse du secteur de l'extraction de ressources, particulièrement au mois de mars.

Malgré ce constat, les perspectives à court terme laissent entrevoir une amélioration. Les premières estimations publiées par l’organisme fédéral indiquent en effet qu’un rebond pourrait s’amorcer dès avril, avec une croissance du PIB réel estimée à 0,4 %.

Ce regain d’activité serait principalement attribuable à la reprise des secteurs de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière, ainsi que de l’extraction de pétrole et de gaz.

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