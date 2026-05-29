Le réseau d’entraide entre citoyens s’agrandit à Alma

Trois semaines après son lancement le premier mai, 42 des 500 licences gratuites offertes par la Ville d’Alma à ses citoyens pour utiliser Partage Club avaient déjà trouvé preneurs. L’application mobile permet aux gens de prêter ou d’emprunter des objets comme des outils ou des équipements de camping.

C’est un bon début, estime la coordinatrice aux communications de la municipalité Claudia Madore.

« Même si aucun échange officiel n’a encore été complété au moment où on se parle, plus de 200 objets sont déjà disponibles dans le catalogue. On observe une belle diversité d’objets à emprunter. Les gens commencent tranquillement à mettre des choses à disposition. »

Le conseil municipal avait voté, en septembre 2025, en faveur de l’adhésion au programme québécois Partage Club, en investissant 18 300 $, via son budget de développement durable, pour offrir gratuitement 500 abonnements aux citoyens cette année et l’an prochain. Pour accéder au service, les utilisateurs n’ont qu’à s’inscrire avec leur code postal au www.partage.club/qr-code-84.

La Ville espère maintenant que l’initiative gagnera en popularité grâce au bouche-à-oreille.

« On souhaite que ça se multiplie dans les deux prochaines années. Souvent, on réalise qu’on achète un objet dont on a besoin une seule fois, par exemple une scie circulaire ou une perceuse. »

Changer des habitudes

Selon Claudia Madore, cette nouvelle façon de consommer pourrait progressivement changer certaines habitudes bien ancrées.

« Avant, on échangeait souvent une friteuse ou une laveuse à tapis entre voisins de façon informelle. Là, on vient simplement structurer ce partage et le rendre plus accessible », explique-t-elle.

Au-delà de combattre la surconsommation et de l’aspect environnemental, la Ville voit également dans cette initiative un moyen de renforcer le tissu social. La plateforme favorise notamment l’entraide entre voisins, le maintien à domicile des aînés ainsi que les liens intergénérationnels.

« Ça évite aussi de devoir faire de grandes distances pour emprunter quelque chose. On crée des connexions de proximité », ajoute Claudia Madore.

En parallèle, Alma continue de promouvoir Les Partag’Heures, un réseau d’échange de services déjà implanté depuis plusieurs années dans Lac-Saint-Jean-Est. Le principe est simple : une heure donnée équivaut à une heure reçue. Les membres peuvent offrir des services variés comme du jardinage, de l’aide informatique, du covoiturage ou encore de l’aide ménagère.

Des réseaux complémentaires

« Partage Club, c’est vraiment pour les objets, tandis que Les Partag’Heures concernent davantage les services et le temps qu’on offre aux autres. Les deux réseaux sont complémentaires », affirme Claudia Madore.

Relancé en 2023 par l’AQDR d’Alma, le réseau des Partag’Heures mise aussi sur l’accompagnement humain afin d’aider les personnes moins familières avec les outils numériques.

Du côté de la Ville, on considère que le démarrage du Partage Club est encourageant, même si une période d’adaptation demeure nécessaire.

« Les gens doivent s’habituer au concept et on va en faire la promotion », souligne Claudia Madore.

Un bilan officiel du projet Partage Club devrait être réalisé en 2027 dans le cadre du plan d’action en développement durable de la municipalité.