La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche un(e) agent(e) à l’administration et à l’accueil

Offre d'emploi
La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche une personne discrète et professionnelle, orientée vers le service-patient, pour assurer le bon fonctionnement de la clinique et offrir un service de qualité à sa clientèle. Si vous aimez travailler dans un milieu convivial et bienveillant, nous voulons vous rencontrer !
Principales responsabilités :
- Accueillir et informer les patients avec courtoisie et professionnalisme.
- Répondre aux appels et aux courriels rapidement et professionnellement.
- Gérer les rendez-vous pour les patients et recueillir leurs informations personnelles.
- Vérifier les comptes à recevoir.
- Gérer les programmes spéciaux.
- Gérer les commandes et les inventaires de fournitures.
- Traiter les paiements.
- Effectuer les réclamations aux assureurs.
- Comptabiliser la petite caisse et effectuer les dépôts.
- Soutenir le personnel professionnel en physiothérapie et en ergothérapie.
- Lavage et pliage de la literie.
- Exécuter certaines tâches d’entretien de tous les jours.
Compétences requises :
- Résistance au stress.
- Capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps avec attention aux détails.
- Rigueur
Quelques avantages appréciés de nos employés :
- Flexibilité pour les demandes de congé.
- Activités sociales et d’équipe.
- Formation continue, au besoin.
- Assurances collectives avec contribution de l’employeur.
- Café offert!
- Vêtements de travail fournis.
Salaire selon expérience
Formation requise :
- DEP en secrétariat ou une équivalence.
Exigences :
- Toute expérience jugée pertinente
- Suite office (word, excel) un atout (formation au besoin)
- Capacité à utiliser les applications de la suite M365 (SharePoint et Word).
Atout :
Démontrer une expérience préalable dans un rôle administratif ou de réception.
Informations pertinentes :
- Les heures peuvent variées pendant la période des vacances.
- La personne peut être appelée à remplacer le personnel administratif pour des congés ponctuels au courant de l’année.
- Les heures peuvent variées selon l’achalandage.
Réception des candidatures :
Merci de déposer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le dimanche le 26 avril 2026
info@monphysio.com
Date du début de l’emploi : Mai 2026
Clinique de physiothérapie d'Alma
351 avenue du Pont N Alma/391 avenue du Pont N Alma