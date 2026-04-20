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Lundi, 20 avril 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 1 min 10 s

La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche un(e) agent(e) à l’administration et à l’accueil

Le 20 avril 2026 — Modifié à 09 h 58 min
Par Clinique de physiothérapie d'Alma

Offre d'emploi

La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche une personne discrète et professionnelle, orientée vers le service-patient, pour assurer le bon fonctionnement de la clinique et offrir un service de qualité à sa clientèle. Si vous aimez travailler dans un milieu convivial et bienveillant, nous voulons vous rencontrer !

Principales responsabilités :

  • Accueillir et informer les patients avec courtoisie et professionnalisme.
  • Répondre aux appels et aux courriels rapidement et professionnellement.
  • Gérer les rendez-vous pour les patients et recueillir leurs informations personnelles.
  • Vérifier les comptes à recevoir.
  • Gérer les programmes spéciaux.
  • Gérer les commandes et les inventaires de fournitures.
  • Traiter les paiements.
  • Effectuer les réclamations aux assureurs.
  • Comptabiliser la petite caisse et effectuer les dépôts.
  • Soutenir le personnel professionnel en physiothérapie et en ergothérapie.
  • Lavage et pliage de la literie.
  • Exécuter certaines tâches d’entretien de tous les jours.

Compétences requises :

  • Résistance au stress.
  • Capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps avec attention aux détails. 
  • Rigueur

Quelques avantages appréciés de nos employés :

  • Flexibilité pour les demandes de congé.
  • Activités sociales et d’équipe.
  • Formation continue, au besoin.
  • Assurances collectives avec contribution de l’employeur.
  • Café offert!
  • Vêtements de travail fournis.

Salaire selon expérience 

Formation requise : 

  • DEP en secrétariat ou une équivalence.

Exigences :

  • Toute expérience jugée pertinente
  • Suite office (word, excel) un atout (formation au besoin)
  • Capacité à utiliser les applications de la suite M365 (SharePoint et Word).

Atout :

Démontrer une expérience préalable dans un rôle administratif ou de réception.

Informations pertinentes :

  • Les heures peuvent variées pendant la période des vacances.
  • La personne peut être appelée à remplacer le personnel administratif pour des congés ponctuels au courant de l’année.
  • Les heures peuvent variées selon l’achalandage.

Réception des candidatures :

Merci de déposer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le dimanche le 26 avril 2026
info@monphysio.com

Date du début de l’emploi : Mai 2026

Clinique de physiothérapie d'Alma

418 662-9623

351 avenue du Pont N Alma/391 avenue du Pont N Alma

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