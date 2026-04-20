La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche un(e) agent(e) à l’administration et à l’accueil

Offre d'emploi

La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche une personne discrète et professionnelle, orientée vers le service-patient, pour assurer le bon fonctionnement de la clinique et offrir un service de qualité à sa clientèle. Si vous aimez travailler dans un milieu convivial et bienveillant, nous voulons vous rencontrer !

Principales responsabilités :

Accueillir et informer les patients avec courtoisie et professionnalisme.

Répondre aux appels et aux courriels rapidement et professionnellement.

Gérer les rendez-vous pour les patients et recueillir leurs informations personnelles.

Vérifier les comptes à recevoir.

Gérer les programmes spéciaux.

Gérer les commandes et les inventaires de fournitures.

Traiter les paiements.

Effectuer les réclamations aux assureurs.

Comptabiliser la petite caisse et effectuer les dépôts.

Soutenir le personnel professionnel en physiothérapie et en ergothérapie.

Lavage et pliage de la literie.

Exécuter certaines tâches d’entretien de tous les jours.

Compétences requises :

Résistance au stress.

Capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps avec attention aux détails.

Rigueur

Quelques avantages appréciés de nos employés :

Flexibilité pour les demandes de congé.

Activités sociales et d’équipe.

Formation continue, au besoin.

Assurances collectives avec contribution de l’employeur.

Café offert!

Vêtements de travail fournis.

Salaire selon expérience

Formation requise :

DEP en secrétariat ou une équivalence.

Exigences :

Toute expérience jugée pertinente

Suite office (word, excel) un atout (formation au besoin)

Capacité à utiliser les applications de la suite M365 (SharePoint et Word).

Atout :

Démontrer une expérience préalable dans un rôle administratif ou de réception.

Informations pertinentes :

Les heures peuvent variées pendant la période des vacances.

La personne peut être appelée à remplacer le personnel administratif pour des congés ponctuels au courant de l’année.

Les heures peuvent variées selon l’achalandage.

Réception des candidatures :

Merci de déposer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le dimanche le 26 avril 2026

info@monphysio.com

Date du début de l’emploi : Mai 2026

Clinique de physiothérapie d'Alma

418 662-9623

351 avenue du Pont N Alma/391 avenue du Pont N Alma