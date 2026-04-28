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Mercredi, 29 avril 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 23s

Structures M.H. Inc. recherche un(e) dessinateur(trice) en structure d'acier et métaux

Le 28 avril 2026 — Modifié à 10 h 28 min
Par Structures M.H. inc.

Offre d'emploi

Structures M.H. Inc recrute pour le poste de dessinateur/trice en structure d'acier et métaux.

Ouvrier(s) avec plusieurs années d’expérience dans le domaine

Poste à temps plein

Horaire de jour, 40 heures par sem.

Salaire offert : 35 $ de l’heure

DESCRIPTION DES TÂCHES

  • Capacité à lire, interpréter et produire des plans techniques détaillés
  • Maîtrise de logiciels de dessin technique pour la conception des projets en cours
  • Collaboration étroite avec les soudeurs, les chargés de projet et les installateurs
  • Participation aux estimations et à la préparation des soumissions
  • Autonomie, rigueur et sens de l’organisation


POUR TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
marilyn.structuresmh@gmail.com

Structures M.H. Inc

418 480-2186

1670 Av. de la Technologie, Alma

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