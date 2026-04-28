Structures M.H. Inc. recherche un(e) dessinateur(trice) en structure d'acier et métaux

Offre d'emploi
Structures M.H. Inc recrute pour le poste de dessinateur/trice en structure d'acier et métaux.
Ouvrier(s) avec plusieurs années d’expérience dans le domaine
Poste à temps plein
Horaire de jour, 40 heures par sem.
Salaire offert : 35 $ de l’heure
DESCRIPTION DES TÂCHES
- Capacité à lire, interpréter et produire des plans techniques détaillés
- Maîtrise de logiciels de dessin technique pour la conception des projets en cours
- Collaboration étroite avec les soudeurs, les chargés de projet et les installateurs
- Participation aux estimations et à la préparation des soumissions
- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation
POUR TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
marilyn.structuresmh@gmail.com
1670 Av. de la Technologie, Alma