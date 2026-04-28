Structures M.H. Inc. recherche un(e) dessinateur(trice) en structure d'acier et métaux

Offre d'emploi

Structures M.H. Inc recrute pour le poste de dessinateur/trice en structure d'acier et métaux.

Ouvrier(s) avec plusieurs années d’expérience dans le domaine

Poste à temps plein

Horaire de jour, 40 heures par sem.

Salaire offert : 35 $ de l’heure

DESCRIPTION DES TÂCHES

Capacité à lire, interpréter et produire des plans techniques détaillés

Maîtrise de logiciels de dessin technique pour la conception des projets en cours

Collaboration étroite avec les soudeurs, les chargés de projet et les installateurs

Participation aux estimations et à la préparation des soumissions

Autonomie, rigueur et sens de l’organisation



POUR TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE :

marilyn.structuresmh@gmail.com

Structures M.H. Inc

418 480-2186

1670 Av. de la Technologie, Alma