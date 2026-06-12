Plusieurs postes à combler chez Rodi Pizzeria à Alma

Offre d'emploi

RODI OUVRE À ALMA!

Dans le cadre de son ouverture prévue en juillet, Rodi est à la recherche de personnes motivées pour compléter sa toute nouvelle équipe.

Postes à combler :

Serveurs(ses)

Chef cuisinier(ère)

Cuisiniers(ères)

Aides-cuisiniers(ères)

Livreurs(ses)

Pourquoi se joindre à nous?

✔ Conditions salariales avantageuses

✔ Avantages compétitifs

✔ Horaire favorisant la qualité de vie

✔ Ambiance de travail dynamique et conviviale

Que vous soyez expérimenté(e) ou à la recherche d'un nouveau défi, nous aimerions vous rencontrer.

Faites parvenir votre CV à : pierre@rodipizzeria.ca

Joignez-vous à l'équipe dès le départ et participez à l'ouverture de Rodi Alma!

