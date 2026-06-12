Plusieurs postes à combler chez Rodi Pizzeria à Alma

Offre d'emploi
RODI OUVRE À ALMA!
Dans le cadre de son ouverture prévue en juillet, Rodi est à la recherche de personnes motivées pour compléter sa toute nouvelle équipe.
Postes à combler :
- Serveurs(ses)
- Chef cuisinier(ère)
- Cuisiniers(ères)
- Aides-cuisiniers(ères)
- Livreurs(ses)
Pourquoi se joindre à nous?
✔ Conditions salariales avantageuses
✔ Avantages compétitifs
✔ Horaire favorisant la qualité de vie
✔ Ambiance de travail dynamique et conviviale
Que vous soyez expérimenté(e) ou à la recherche d'un nouveau défi, nous aimerions vous rencontrer.
Faites parvenir votre CV à : pierre@rodipizzeria.ca
Joignez-vous à l'équipe dès le départ et participez à l'ouverture de Rodi Alma!