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Vendredi, 12 juin 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 21s

Plusieurs postes à combler chez Rodi Pizzeria à Alma

Le 12 juin 2026 — Modifié à 11 h 50 min
Par Rodi Pizzeria

Offre d'emploi

RODI OUVRE À ALMA!

Dans le cadre de son ouverture prévue en juillet, Rodi est à la recherche de personnes motivées pour compléter sa toute nouvelle équipe.

Postes à combler :

  • Serveurs(ses)
  • Chef cuisinier(ère)
  • Cuisiniers(ères)
  • Aides-cuisiniers(ères)
  • Livreurs(ses)

Pourquoi se joindre à nous?

✔ Conditions salariales avantageuses
✔ Avantages compétitifs
✔ Horaire favorisant la qualité de vie
✔ Ambiance de travail dynamique et conviviale

Que vous soyez expérimenté(e) ou à la recherche d'un nouveau défi, nous aimerions vous rencontrer.

Faites parvenir votre CV à : pierre@rodipizzeria.ca

Joignez-vous à l'équipe dès le départ et participez à l'ouverture de Rodi Alma!
 

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