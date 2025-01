Une saison précoce et allongée grâce aux canons à neige 

Les pentes de ski du Mont Villa Saguenay, à Alma, se sont officiellement ouvertes pour la saison hivernale le 20 décembre dernier, tout juste à temps pour les vacances de Noël. L’acquisition d’un second canon à neige aura grandement aidé au déploiement de la saison cette année.

Une première ouverture de pistes avait eu lieu le 15 décembre dernier, mais la pluie a joué les trouble-fête. Une fermeture temporaire a été nécessaire afin de remettre les pistes en bon état.

« Nos canons à neige nous aident à maintenir l’état de nos pistes dans cette situation. Cette année, on faisait un projet pilote avec la location d’un second canon, et il faut dire que c’est concluant. On projette de l’acheter. L’enneigement s’est fait beaucoup plus rapidement cette année, on a plus de pistes accessibles dès l’ouverture de la station, et les glissades en tube vont pouvoir ouvrir dès le mois de janvier contrairement à février comme par le passé », explique la directrice générale du Parc d’une rive à l’autre, gestionnaire du Mont Villa Saguenay, Andrée-Anne Boisvert.

Dorval

Au centre Dorval d’Alma, également géré par le Parc d’une rive à l’autre, une portion des sentiers s’est ouverte au début décembre, mais la pluie qui est tombée à deux reprises en deux semaines a forcé des fermetures temporaires. Tout est revenu dans l’ordre depuis.

Tarification

Une hausse des tarifications des passes de saison a fait grincer des dents plusieurs amateurs de plein air, notamment en ce qui concerne les passes pour le fat bike.

Pour les résidents d’Alma, une passe saisonnière s’élève à 237 $, alors que pour les non-résidents, elle s’élève à 308 $.

Un changement de tarification qui a été demandé par la Ville d’Alma.

« Les installations appartiennent à la Ville. C’est eux qui nous ont demandé de revoir nos prix et d’appliquer maintenant une tarification différente pour les résidents et les non-résidents. »

Malgré tout, Andrée-Anne Boisvert indique que la vente des passes de saison se déroule bien.

« De manière générale, ça va assez bien. Il y a vraiment que la passe pour le fat bike qui a augmenté considérablement, en raison des demandes de la Ville, mais des coûts d’entretien aussi qui ont augmenté. Mais pour nos autres forfaits, les passes se vendent bien. »