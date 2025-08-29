La Ride Nouveau Départ revient pour une 5e édition autour du lac 

La passion de la moto se met une fois de plus au service d’une bonne cause. Le 6 septembre prochain, des dizaines de motocyclistes prendront part à la 5e édition de la Ride Nouveau Départ, organisée par Sports DRC en collaboration avec Chick & Machines.

L’événement, qui propose un tour complet du lac Saint-Jean, est au profit de La Passerelle d’Alma, une maison d’hébergement pour femmes.

Depuis son lancement, l’événement a permis de remettre 63 300 $ à La Passerelle.

« Je suis contente qu’on soit déjà rendus à notre 5e édition. Quand on lance un évènement comme ça, on ne sait jamais si ça va vraiment fonctionner. Mais déjà, à la première édition, nos attentes étaient surpassées », souligne la copropriétaire de Sports DRC, Émilie St-Laurent.

Entre 170 et 200 motocyclistes sont attendus cette année, dont des passionnés provenant de l’extérieur de la région. « C’est pas mal le maximum qu’on s’est fixé puisque ça demande une bonne logistique pour envoyer autant de motocyclistes en petits groupes sur la route en sécurité », explique Émilie St-Laurent.

Randonnée

Les participants se rassembleront en fin d’avant-midi chez Sports DRC pour un dîner hot-dogs, avant de prendre la route vers 12h30. Le parcours d’environ 300 kilomètres les mènera d’abord à Dolbeau-Mistassini, puis à Saint-Félicien.

« À Saint-Félicien, on a une nouveauté cette année. On y fait un arrêt où nous aurons une belle surprise pour les participants. »

La balade se conclura en fin d’après-midi là où tout a commencé, chez Sports DRC. Un bar à poutine, offert par le restaurant Roberts BBQ, attendra les motocyclistes. Suivront un encan silencieux, des prix de présence ainsi que le dévoilement du montant amassé lors de cette 5e édition.

Les billets sont en vente en ligne au coût de 80 $.

La Passerelle

La Passerelle, organisme bénéficiaire de l’événement, offre un hébergement sécuritaire aux femmes violentées et à leurs enfants aux prises avec différentes problématiques sociales.

Les fonds amassés alimentent le fonds Nouveau Départ, mis sur pied par La Passerelle et qui permet d’offrir aux femmes un soutien supplémentaire afin de se procurer les fournitures essentielles pour repartir à neuf et se bâtir une vie sécuritaire avec leurs enfants.