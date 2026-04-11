Une réussite sur toute la ligne pour la 48e édition à Alma

Près de 10 000 personnes se sont réunies au Centre Mario-Tremblay afin d’assister à la 48e édition des Championnats nationaux séniors de ballon sur glace, du 7 au 11 avril à Alma.

« On vient de passer une édition absolument magnifique. On a eu vraiment beaucoup de monde et de très bons matchs », a confié le président du comité organisateur de l’événement, Éric Gilbert, au journal Le Quotidien au terme du tournoi qui se terminait ce samedi.

Trente-six équipes venues d’une côte à l’autre du Canada se sont affrontées dans le cadre du tournoi. Les As ÉlectroSag et les Redz d’Alma étaient les deux seules équipes qui représentaient la région dans la compétition. Les Redz ont remporté la finale de bronze dans la classe vétérans B, tandis que les As ÉlectroSag ont été défait lors de la même finale dans la catégorie élite hommes A.

Après avoir consulté plusieurs équipes, Éric Gilbert retient que cette 48e édition s’est notamment démarquée par son organisation bien ficelée. « Quand tu viens de loin, d’une autre province, tu t’attends à être bien reçu. On a eu beaucoup de beaux commentaires sur l’accueil de la part des équipes qui venaient de l’extérieur. On ne nous appelle pas la ville de l’hospitalité pour rien! », a-t-il également rapporté au Quotidien.

Toujours au chapitre de l’organisation, quelques activités connexes ont été organisées pour rendre cette édition unique, comme la soirée du Temple de la renommée de la Fédération canadienne de ballon sur glace, qui a intronisé quelques athlètes québécois.

Il s’agissait de la deuxième fois que les Championnats nationaux séniors de ballon sur glace se tenaient à Alma. Son dernier passage remontait à 2017.

C’est à Leduc, en Alberta, que se déroulera la prochaine édition des Championnats nationaux séniors de ballon sur glace en 2027.