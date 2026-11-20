La Ligue Nord-Américaine de hockey a annoncé cette semaine que les filets de chacunes des équipes de circuit changeront de couleur pour passer du rouge au vert.

Cette transition fait suite à l’entente avec le partenaire Bet99, dont l’identité visuelle fait appel à différentes teintes de couleur dans ses publications. Le vert a été retenu puisqu’il est associé à Bet99, qui met son expertise au profit des amateurs qui peuvent miser sur chacun des matchs du circuit.

Les huit nouveaux ensembles de buts seront livrés dans les prochaines semaines.

Nouvelles expansions possibles

Selon plusieurs médias près de la LNAH, le commissaire Mario Therrien a mentionné avoir six projets d’expansion sur la table dans le but d’agrandir le circuit dans les prochaines années. M. Therrien fait actuellement une tournée des amphithéâtres pour vérifier les installations en place.