« Le plus gros est fait! »

C’est ce que lance avec enthousiasme la coordonnatrice aux communications de Ville d’Alma, Claudia Madore, au sujet du projet particulier d’urbanisme (PPU) démarré en juin et visant à revitaliser le centre-ville d’Alma.

Elle affirme que la première phase des travaux est en majeure partie terminée, première phase qui visait notamment à construire des terrasses permanentes en béton pour les restos-bars Le Café du Clocher, Le Crapaud et le Lion Bleu. Il s’agissait par la même occasion d’élargir les trottoirs sur une partie des rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur afin de favoriser la circulation piétonne dans le centre-ville.

Autre intervention importante de la première phase du PPU: l’aménagement d’un tronçon de piste cyclable à partir du boulevard des Cascades jusqu’à l’hôtel de ville d’Alma. Ça aussi, c’est chose faite.

Par ailleurs, précise Claudia Madore, malgré un léger retard dû au dégel tardif, les travaux se sont déroulés rondement et ont tous été effectués à l’intérieur des délais prescrits.

« L’entrepreneur avait huit semaines pour réaliser les travaux, et c’est ce qu’il a fait. Nous sommes très contents du résultat et de la façon dont ça s’est passé! »

Notons aussi que la rue Collard est devenue à double sens entre les rues Labrecque et Saint-Joseph dans la cadre de la première phase du PPU. Selon Claudia Madore, ce changement a rapidement été assimilé par les automobilistes. Aucun accident n’aurait été rapporté.

Fin de la première phase

Actuellement sur pause, les travaux de la phase 1 reprendront à la mi-septembre pour se terminer au courant de l’automne.

Il s’agira essentiellement de travaux de finition, comme l’aménagement de traverses piétonnières pavées aux intersections Collard/Saint-Joseph et Sacré-Cœur/Saint-Joseph. C’est également à ce moment que le sens de la circulation sera inversé sur la rue Sacré-Cœur.

Phase 2

La deuxième phase du PPU débutera quant à elle au printemps 2026. Claudia Madore explique qu’en raison de leur envergure moindre, les travaux prévus lors de cette phase, contrairement à ceux de cet été, n’affecteront à peu près pas les commerçants du secteur ou les citoyens.

« C’est sûr que les travaux de cet été, c’était un inconvénient pour nos commerçants, ça n’a quand même pas été facile pour la circulation et l’accès. Mais bon, on ne peut pas faire d’omelettes sans casser des œufs. La phase 2, elle va aussi avoir quelques impacts sur les commerçants et les citoyens, mais ce ne sera vraiment pas aussi majeur. On remercie d’ailleurs toute la population, et surtout les commerçants, pour leur patience et leur compréhension. »

Les interventions prévues lors de la phase 2 seront davantage de nature esthétique.

« Les travaux de la deuxième phase, c’est vraiment eux qui vont créer un effet “wow”. C’est là qu’on va donner toute la beauté aux travaux d’aménagement. On parle ici d’un plan d’éclairage pour créer une belle ambiance, d’aménagements paysagers, de nouvelles pièces de mobilier urbain, de plantation d’arbres, etc. », résume Claudia Madore.

Un budget de 4,5 M$ a été adopté par la Ville pour la réalisation du PPU, qui devrait toucher à sa fin à l’automne 2026.