Rio Tinto lance les célébrations de son centième anniversaire

Le chef de file mondial dans le secteur des mines et des métaux, Rio Tinto, a réuni aujourd’hui des employés et des membres de la communauté du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Manoir du Saguenay afin de donner le coup d’envoi aux festivités, marquant un siècle d’opérations d’aluminium dans la région.

Des activités organisées par la compagnie se dérouleront tout au long de l’année. En collaboration avec des partenaires régionaux, cette programmation permettra d’aller à la rencontre de la communauté et de souligner un siècle de vision, de savoir-faire et d’engagement.

Des vidéos exclusives du conteur Fred Pellerin seront publiées afin de revisiter l’histoire d’un territoire où l’aluminium a façonné bien plus que des bâtiments, mais aussi une identité, une fierté et un imaginaire collectif profondément ancrés au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des visites industrielles des différentes installations de la région seront également offertes à la population. La suite de la programmation sera dévoilée ultérieurement sur le site web.

« C’est l’occasion de mettre en lumière le patrimoine collectif et l’apport de toutes les générations de femmes et d’hommes ayant contribué à bâtir la région unique du Saguenay–Lac-Saint-Jean », a déclaré la directrice exécutive des opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium, Stéphanie Gignac.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, qui était présente à l’événement, a également tenu à souligner l’ensemble des acteurs ayant participé à l’essor de la région.

« Cent ans, ce n’est pas seulement une date, c’est un siècle d’audace, d’innovation et de travail acharné. À Alma, cette histoire prend une résonance toute particulière et nous sommes fiers d’accueillir sur notre territoire des infrastructures emblématiques. […] Nous avons fait inscrire la construction de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne au registre du patrimoine culturel du Québec, reconnaissant ainsi sa valeur historique exceptionnelle et son apport majeur à l’histoire industrielle et énergétique du Québec. »

Collaboration avec la Société historique du Saguenay

En complément de la programmation, la compagnie s’est notamment associée à la Société historique du Saguenay afin de rendre des archives accessibles au public. Un site web regroupant des témoignages et des capsules historiques a également été mis en ligne.

Ce travail archivistique sera d’ailleurs en partie mis en valeur dans un album historique intitulé Héritage humain – Héritage industriel : Un siècle de production d’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’ouvrage rassemblera des photos, des cartes, des plans et des journaux afin de retracer l’histoire de Rio Tinto. Il est présentement en prévente en ligne par la Société historique du Saguenay et sera disponible au cours des prochains mois.

En cent ans de production d’aluminium sur le territoire, Rio Tinto a procédé à l’installation de six centrales hydroélectriques, de cinq alumineries, de centres de coulée ainsi que d’une raffinerie d’alumine. Environ 4 300 personnes travaillent pour l’entreprise dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis 2004, elle y a investi plus de 70 millions de dollars en développement économique régional et y consacre aujourd’hui près de 1 million de dollars par jour.