Saint-Gédéon : une nouvelle dynamique s’est installée au conseil municipal, selon le maire Jacob Coulombe

Un peu plus de 6 mois après son arrivée, le maire de Saint-Gédéon, Jacob Coulombe, affirme qu’une nouvelle dynamique s’est installée au sein du conseil municipal. Avec l’élection de quatre nouveaux conseillers sur sept, la façon de travailler a considérablement changé, selon lui.

« Si vous parlez aux conseillers qui étaient déjà là avant et qui ont vécu la transition, c’est complètement différent. C’est le jour et la nuit », lance-t-il.

Le nouveau maire de 32 ans, qui est aussi copropriétaire de la ferme Monarque, dit privilégier une approche davantage axée sur l’échange et la réflexion collective.

« Je n’ai pas toujours une idée arrêtée sur tous les sujets. J’aime entendre ce que les conseillers en pensent, qu’on fasse le tour de la table lorsqu’on aborde un nouveau projet ou un nouveau sujet. »

Cette nouvelle réalité a nécessité une période d’adaptation, autant pour lui que pour les élus déjà en poste.

« Je ne connaissais pas en profondeur la vie municipale. Il y a eu un travail à faire de part et d’autre, et ce travail se poursuit encore. »

Malgré les ajustements, Jacob Coulombe se dit satisfait du chemin parcouru. Il cite notamment le 5 à 7 organisé au début mai dernier pour les citoyens, qui a attiré plus d’une centaine de participants.

« Ça illustre bien l’ouverture que le conseil municipal a envers la population. Les gens veulent discuter avec nous et on veut entendre leurs préoccupations. »

Selon lui, cette proximité avec les citoyens se reflète dans l’attitude du conseil.

« On a des gens extrêmement humains autour de la table, des personnes qui n’ont pas de difficulté à répondre aux citoyens. »

Recentrer les efforts

Sur le plan des priorités, l’administration actuelle souhaite recentrer ses efforts sur les infrastructures vieillissantes, estimant que plusieurs travaux essentiels ont été relégués au second plan au cours des dernières années.

« L’administration précédente avait priorisé des projets d’envergure, parfois au détriment de l’asphaltage, par exemple. Ce sont des erreurs qu’on ne veut plus refaire. »

Le maire rappelle toutefois que son équipe doit composer avec les engagements financiers hérités de l’ancienne administration. Il cite notamment le dossier de La Grandmontoise, un investissement majeur pour la municipalité.

« Maintenant que cet investissement est fait, ce qui est important pour moi, c’est de trouver des façons pour que la population puisse en profiter le plus possible. »

Un dossier au point mort

Du côté du projet de centre de la petite enfance dans l’ancien presbytère, le dossier demeure cependant au point mort. Aucune nouvelle aide gouvernementale n’a été annoncée et le conseil municipal a revu ses orientations.

« Si des subventions réapparaissaient, on privilégierait une construction neuve plutôt que la rénovation du bâtiment centenaire. Le mettre à niveau selon les normes importantes exigées serait extrêmement coûteux. »

Le maire reconnaît toutefois qu’il s’agit d’un besoin réel pour la communauté.

« On a beaucoup de jeunes familles à Saint-Gédéon. On ressent ce besoin, mais il faut des projets réalistes. »

Parmi les bonnes nouvelles, l’arrivée annoncée pour septembre d’un commerce de vente de fruits et légumes, ainsi que des produits de base dans l’ancienne épicerie du village, est bien accueillie.

« Ça va augmenter l’offre alimentaire, mais aussi embellir le centre du village. »

Le conseil souhaite d’ailleurs travailler à une harmonisation progressive de la rue principale au cours des prochaines années, termine Jacob Coulombe.