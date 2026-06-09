SUIVEZ-NOUS

Mardi, 09 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 52s

Gestion du lac-St-Jean : un panel de discussion aura lieu

Le 09 juin 2026 — Modifié à 07 h 26 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La gestion du lac-St-Jean sera au cœur de deux jours de discussions la semaine prochaine, les 15 et 16 juin, alors qu’un panel de discussions se tiendra à Saint-Prime et à Alma.

Organisé par Rio Tinto et animé par Louis Arcand, le panel de discussions se tiendra sous le thème « Parlons de la gestion du lac Saint-Jean ». Il réunira des experts et un représentant du milieu et offrira un espace d’échanges avec les participants.

L’initiative a lieu dans le cadre du renouvellement du décret du Programme de gestion de l’érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean 2028-2037, alors que le scénario de gestion représente une mesure pour atténuer l’érosion, tout en conciliant les différents usages du lac.

Le panel de discussions sera aussi l’occasion pour Rio Tinto de fournir des réponses sur certaines décisions qui sont prises quant à la gestion du lac, les crues printanières, et quant aux changements climatiques versus les ajustements à la gestion du lac.

Rio Tinto abordera aussi la possibilité que la montée contrôlée du niveau du lac au-delà de 16,5 pieds pourrait être reconduite à partir de 2028. Le panel de discussions se déroulera précisément au Vieux-Couvent de Saint-Prime lundi prochain, de même qu’à la salle François-Larochelle à la Dam-en-Terre d’Alma mardi.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alma dévoile sa programmation pour la fête nationale du Québec
Publié à 9h00

Alma dévoile sa programmation pour la fête nationale du Québec

À l’approche de la fête nationale du Québec, la Festivalma prépare déjà les célébrations du 23 juin. Appuyé par un soutien financier municipal, l’organisme invite la population almatoise à se rassembler pour une soirée festive qui se déroulera à la Terrasse des Cascades et au Belvédère du Centre-Ville. Gratuit et accessible à tous, l’événement ...

LIRE LA SUITE

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030
Publié hier à 15h00

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030

Le gouvernement du Québec a annoncé le déploiement d’une nouvelle stratégie visant à soutenir la relève faunique et à assurer la pérennité de ce secteur économique important pour plusieurs régions de la province. Baptisée Relève faunique 2026-2030, cette initiative mise notamment sur une meilleure accessibilité aux activités de chasse, de pêche ...

LIRE LA SUITE

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes
Publié hier à 14h00

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes

Six fondations affiliées au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean uniront à nouveau leurs efforts le 11 juin prochain à l’occasion de la 5e édition du barrage routier « Arrête DON$ pour la santé et les services sociaux ». Cette initiative annuelle de financement se déploiera sur l’ensemble du territoire régional, sous le thème « Tous ensemble pour ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES