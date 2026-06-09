Alma dévoile sa programmation pour la fête nationale du Québec

À l’approche de la fête nationale du Québec, la Festivalma prépare déjà les célébrations du 23 juin. Appuyé par un soutien financier municipal, l’organisme invite la population almatoise à se rassembler pour une soirée festive qui se déroulera à la Terrasse des Cascades et au Belvédère du Centre-Ville.

Gratuit et accessible à tous, l’événement promet de réunir petits et grands autour d’une programmation diversifiée, mettant en valeur la culture québécoise. Cette année, une thématique toute particulière viendra rendre un hommage commémoratif à Guy Lafleur, figure emblématique du hockey québécois.

De 17h à 20h, en plus de la levée du drapeau et du discours patriotique, les participants pourront profiter d’une multitude d’activités incluant de la danse country, des caricatures et la présence du Studio Le 23, qui offrira tatouages et piercings. À cela s’ajoute des jeux et activités comme un Twister géant, une course à relais et des séances d’improvisation.

La musique occupera également une place centrale dans cette célébration. Dès 20 h, l’autrice-compositrice-interprète Éléonore Dessureault, originaire de la région, montera sur scène. La soirée se poursuivra à 21 h 30 avec le groupe hommage Les Colocs – Ensemble.