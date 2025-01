Le Jeannois Guillaume Côté vient danser une dernière dans sa région

Après 26 ans de carrière, le danseur étoile de la troupe du Ballet national du Canada, le Jeannois Guillaume Côté, dansera une dernière fois dans sa région natale à l’occasion du spectacle de danse-théâtre Hamlet – Prince du Danemark, présenté les 7 et 8 février prochains à la Salle Michel-Côté.

« C’était très important pour moi de venir présenter le spectacle à Alma, d’une part parce que je n’ai vraiment pas dansé souvent au Lac-Saint-Jean et que j’ai beaucoup de famille et de gens que j’aime qui vivent là-bas, et d’autre part parce que c’est une façon de remercier toutes les personnes de ma région qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière », affirme le danseur originaire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix qui prendra sa retraite en juin prochain.

La version de la mythique pièce de Shakespeare qui se présentée au public en est une cocréée par Guillaume Côté lui-même à titre de chorégraphe en collaboration avec le metteur en scène Robert Lepage.

Dans ce spectacle de danse-théâtre où les mots se substituent au langage corporel, le spectateur sera plongé dans un monde aux apparences trompeuses, où spectres et humains se côtoient dans une scénographie minimaliste. La lumière, les ombres et la transparence y jouent un rôle central.

L’étoile du Ballet national du Canada

Guillaume Côté devient membre du Ballet national du Canada en 1999 à l’âge de 16 ans après des études à l’École nationale de ballet du Canada. Il est promu danseur principal en 2004 et a depuis interprété la plupart des grands rôles au sein de la compagnie dont il a été le danseur masculin le plus reconnu.

Le danseur de 43 ans affirme ainsi vivre une forme deuil à l’idée de quitter la troupe à laquelle il a consacré la majeure partie de sa vie et qui l’a amené aux quatre coins du monde.

Cependant, il en va également d’un certain soulagement puisque, rappelle-t-il, faire partie d’une troupe de danse d’un tel calibre s’accompagne de beaucoup de pression. La compétition y est constante, particulièrement lorsqu’on y occupe le prestigieux rôle de danseur étoile (danseur principal) comme Guillaume Côté.

« Être un danseur de ballet professionnel, c’est être un athlète, et l’être au sein d’une troupe internationale, c’est un peu comme participer aux Jeux olympiques. »

Et maintenant?

Après en avoir demandé beaucoup à son corps, Guillaume Côté souhaite maintenant travailler avec sa tête en tant que créateur et chorégraphe. Une voie dans laquelle il avait déjà commencé à se diriger depuis un certain temps.

En 2021, Guillaume Côté a fondé sa propre compagnie, Côté Danse, axée sur la création multidisciplinaire d'œuvres novatrices. Il compte déjà plusieurs œuvres à son actif, dont Hamlet – Prince du Danemark, Crypto, X (dix) ou encore Fractals: A Pattern of Chaos.

Une chose est sûre, c’est que l’artiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, qui est par ailleurs directeur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur, ne se donnera pas le temps de s’ennuyer.

« Je vais essayer de me trouver des projets qui m’inspirent. Ce qui est plaisant, c’est que je ne me limite pas à une seule sorte de projet, j’adore la liberté de création que la danse offre. Par exemple, en ce moment, je parle de comédie musicale avec un gros festival ontarien, j’envisage de travailler encore une fois avec Robert Lepage pour une autre production qui serait plus théâtrale. Et avec ma compagnie, on parle aussi de collaboration internationale. »