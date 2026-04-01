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Dimanche, 05 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 49s

Décès de l'auteur, réalisateur et scénariste Louis Saia

Émile Boudreau
Le 01 avril 2026 — Modifié à 08 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’auteur, réalisateur et scénariste Louis Saia s’est éteint à l’âge de 75 ans à la suite d’une courte maladie dans la nuit de mardi à mercredi, à Montréal. Son agence a confirmé la nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux.

Né Luigi Saia en 1950 à Montréal, d’un père italien et d’une mère québécoise, il laisse dans le deuil sa famille immédiate ainsi que sa conjointe des 40 dernières années, Lise Mauffette.

Figure importante de la comédie québécoise, Louis Saia a consacré plus de 55 ans de sa vie à la réalisation d’immenses succès du cinéma, de la télévision et du théâtre québécois, dont Paul et Paul, Broue, Appelezmoi Stéphane et Les voisins.

Louis Saia recevra d’ailleurs le Félix de la meilleure mise en scène avec Rock et Belles Oreilles, ainsi que pour l’émission d’humour Le Monde merveilleux de Ding et Dong. Dans les années 1990, il dirige l’écriture des textes et signe la mise en scène de la série Radio Enfer, qui marquera toute une génération de téléspectateurs. Au cinéma, son nom restera à jamais indissociable de la franchise culte Les Boys, dont il co-scénarise et réalise les films ainsi que la série télévisée.

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