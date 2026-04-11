Une expertise familiale qui évolue avec son temps

Contenu commandité

Fondée en 1963 à ­Hébertville, ­Carrosserie ­St-Pierre s’inscrit dans une véritable tradition familiale. À l’origine, le garage ­Léopold ­St-Pierre offrait des services variés de mécanique et de carrosserie. Au fil des décennies, l’entreprise évolue, portée par la relève familiale, notamment Raymond et ­Rémi ­St-Pierre, puis ­Jimmy ­St-Pierre, qui en assure aujourd’hui la direction.

L’histoire de l’entreprise est marquée par des moments charnières, dont un incendie majeur en 1999 qui entraîne une relocalisation et un nouveau départ. Depuis, l’organisation n’a cessé de croître, d’investir et de se spécialiser, notamment en concentrant ses activités exclusivement en carrosserie depuis 2014.

Aujourd’hui, ­Carrosserie ­St-Pierre est reconnue comme une référence régionale en réparation automobile. L’entreprise mise sur une combinaison d’expertise technique, d’équipements à la fine pointe et de certifications reconnues, lui permettant d’intervenir sur des véhicules de nombreuses marques.

L’un des éléments distinctifs de l’entreprise réside dans son service clé en main. De la prise en charge après un accident jusqu’à la livraison du véhicule réparé, tout est pensé pour simplifier la vie du client. Remorquage 24 h partout au ­Québec, coordination avec les assureurs, véhicule de courtoisie : chaque étape est optimisée pour réduire les tracas.

En 2025, l’entreprise franchit une nouvelle étape importante avec l’acquisition du garage ­Denis Ménard à ­Alma, que le propriétaire a mis à son image afin d’en faire une deuxième succursale de ­Carrosserie ­St-Pierre. Cette expansion stratégique renforce sa présence dans la région et permet une meilleure répartition de la charge de travail entre les deux établissements, assurant ainsi des délais plus efficaces et un service constant.

Avec maintenant 23 employés, ­Carrosserie ­St-Pierre continue de croître tout en conservant ce qui fait sa force depuis plus de 60 ans : une attention rigoureuse à la qualité du travail et un service à la clientèle axé sur la confiance et la satisfaction.

Découvrez l’histoire des entrepreneurs présentés dans le cahier Portraits d'entreprises d'ici.