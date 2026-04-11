50 ans d’évolution dans les télécommunications et la sécurité

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Cette année, ­Perron ­Télécom célèbre fièrement son 50e anniversaire. Ce jalon important s’inscrit dans une histoire entrepreneuriale marquée par la relève et la vision, amorcée en 1976 lorsque ­Monsieur ­Richard ­Perron prend les rênes de l’entreprise familiale. Sous son leadership, l’organisation a connu une croissance soutenue, s’imposant aujourd’hui comme un acteur de premier plan en télécommunications et sécurité notamment au ­Saguenay–­Lac-Saint-Jean et au ­Nord-du-Québec.

Au fil des décennies, ­Perron ­Télécom a su faire évoluer son offre avec les avancées technologiques et les besoins du marché. L’entreprise a ainsi développé une expertise reconnue en téléphonie d’affaires, en câblage structuré et fibre optique. Elle s’est également imposée dans le domaine de la sécurité des bâtiments, avec des solutions intégrées comprenant la vidéosurveillance, les systèmes d’alarme, contrôle d’accès, appel de garde ainsi que les systèmes d’intercom.



­Une relève solide

La pérennité de ­Perron ­Télécom repose sur une relève stratégique et visionnaire, soutenue par une équipe engagée et compétente. En 2010, M. Evens ­Gagnon prend les rênes de l’entreprise, amorçant une nouvelle ère de développement. Une première phase de transition de l’actionnariat est lancée en 2016, culminant en 2020 avec l’établissement d’un trio d’actionnaires composé de ­Virginie ­Boudreault, ­Roxanne ­Bernard et ­Mélissa Pelletier. Fortes de leurs compétences complémentaires et appuyées par l’expertise de leurs employés, elles pilotent aujourd’hui la croissance et l’innovation de l’organisation, guidant ­Perron ­Télécom vers de nouveaux horizons dans le domaine des télécommunications et de la sécurité.

Grâce à la diversification de ses services, ­Perron ­Télécom répond aux besoins variés des entreprises et des institutions, avec des solutions adaptées à des environnements spécifiques. L’entreprise adopte une approche globale pour chaque projet, de l’analyse des besoins, l’installation et le service ­après-vente, garantissant cohérence, fiabilité et performance des solutions déployées.

Au fil du temps, ­Perron ­Télécom a consolidé sa présence sur le territoire. L’entreprise dessert aujourd’hui une clientèle répartie dans plusieurs régions et intervient sur des projets de différentes envergures. Son équipe est composée de techniciens spécialisés qui possèdent une expertise terrain développée au fil des années.



­Une croissance qui se poursuit

L’année 2025 marque une étape importante dans l’histoire de ­Perron ­Télécom avec l’acquisition de ­GRP ­Communication, une entreprise spécialisée en appel de garde, basée à Québec. Cette transaction s’inscrit dans une stratégie de croissance visant à renforcer sa présence et à élargir son offre de services, tout en consolidant son expertise.

Ce 50e anniversaire met en lumière un parcours remarquable, guidé par la continuité, l’adaptation et l’expansion. Grâce à l’engagement de ses actionnaires et de l’ensemble de ses employés, ­Perron ­Télécom confirme sa position comme fournisseur de solutions de télécommunications et de sécurité, misant à la fois sur la stabilité de son savoir-faire et sur l’évolution constante de ses activités.

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