Place Saint-Luc et la Place Du Pont sont à la recherche d'un(e) concierge

Offre d'emploi

Entretien/maintenance

La Place Saint-Luc et la Place Dupont, situées au 75, boulevard Saint-Luc à Alma, sont actuellement à la recherche d’un homme ou d’une femme d’entretien (concierge) pour leurs installations.

Le ou la candidate devra être en mesure de :

• Balayer, essuyer et laver les corridors et les escaliers

• Effectuer des vérifications de sécurité

• Nettoyer et désinfecter les toilettes et les lavabos des salles de bains

• S’assurer de la propreté du stationnement extérieur

• Effectuer divers travaux mineurs

• S’assurer du déneigement des portes d’entrées

Les conditions :

• Salaire entre 20,00 $ et 23,00 $ de l’heure

• Horaire : du lundi au vendredi

• Temps partiel : 15 à 20 heures par semaine (à évaluer)

• Entrée en fonction : lundi 2 juin 2025

Exigences : Une expérience dans le domaine et/ou une formation serait un atout.

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse courriel suivante avant le 19 mai 2025 16h. Veuillez adresser votre candidature à M. Danny Côté au dannycotedrh@hotmail.com .

Seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es).