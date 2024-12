Un espace de coworking à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix inaugurait la semaine dernière L’Atelier Innovation, un espace de coworking ouvert à tous, situé au cœur de la municipalité.

C’est plus précisément dans le centre communautaire de la rue Rouillac qu’a été aménagé l’espace de coworking. Celui-ci est doté d’ordinateurs, d’une connexion Internet, d’un téléviseur à écran large, d’une salle de conférence ainsi que de bureaux ouverts et fermés.

Selon le maire de l’endroit, André Fortin, L’Atelier Innovation est né du désir de la municipalité de se démarquer et d’offrir des services diversifiés à ses citoyens, mais également à ses visiteurs.

« Ça entre dans notre mission en tant que ville d’offrir une bonne qualité de services. Nous pensions que c’était une façon créative de participer à notre développement économique. »

Pour des usages et une clientèle multiples

Poursuivant sur le thème du développement économique, le maire affirme que L’Atelier Innovation peut notamment faire œuvre utile auprès des entrepreneurs du secteur.

« Nous avons beaucoup d’entrepreneurs dans le coin, et parfois, il y en a qui n’ont pas nécessairement de locaux parce que leur entreprise repose sur le télétravail. Donc, quand ils ont par exemple besoin de rencontrer un client ou de faire une rencontre de groupe, ils peuvent utiliser L’Atelier Innovation. »

L’espace de coworking peut également se montrer pratique pour les étudiants ou encore pour les touristes qui souhaitent travailler à distance durant leur séjour.

« Nous avons beaucoup de gens qui passent l’été chez nous, comme des campeurs, alors ça leur permet d’avoir accès à des bureaux équipés de tous les systèmes électroniques sans devoir retourner chez eux. »

André Fortin ajoute que L’Atelier Innovation peut aussi être un bon endroit pour donner des formations.

« Je pense entre autres à quelqu’un qui voudrait avoir une formation sur le démarrage d’entreprise. Oui, ça peut se faire à distance, mais si le formateur vient sur place, ils peuvent utiliser notre espace de coworking. »

Il est possible de réserver un espace L’Atelier Innovation pour une heure, une journée, un mois ou même pour un an. Les tarifs varient en fonction de la durée de location et selon qu’on loue un espace ouvert ou fermé ou salle de réunion. La grille tarifaire est disponible sur le site Internet de la municipalité.