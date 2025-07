Un vin de bleuet produit au Lac-Saint-Jean gagne un prix à Londres

Le vin de bleuet B Sauvage de La Fabrique 1870 à Saint-Félicien a gagné une médaille de bronze à la Compétition Internationale des vins et des spiritueux (IWSC) (International Wine and Spirit Competition) de Londres.

Depuis plus de 50 ans, le IWSC est l’un des plus gros concours au monde et reçoit des alcools de partout à chaque année. Les membres du jury sont des spécialistes de secteurs variés provenant de plus de 30 pays différents et jugent les vins à l’aveugle. Avec sa médaille de bronze, le B Sauvage a reçu la description suivante du jury : « un arôme fumé et beurré introduit des notes de cerise rouge et d'épices. En bouche, on découvre un caractère charnu agréable, avec une belle touche de fruits qui persiste sur une finale bien équilibrée. »

Le propriétaire de La Fabrique 1870 et créateur du B Sauvage, Karl Lepage, est très heureux du résultat obtenu. « On a mis beaucoup de temps et de développement dans ce produit. C’est toujours plaisant d’avoir de la reconnaissance de gens de l’extérieur et de connaisseurs! Surtout que c’est jugé à l’aveugle et qu’ils ne savent pas ce qui les attend », dit-il.

Peu sucré

Le B Sauvage est un vin rouge et n’est pas un digestif comme les gens pourraient le croire dû à la présence du bleuet. « La plupart des gens vont croire que c’est un vin de raisin, la majorité ne découvre pas à l’aveugle que c’est un vin de bleuet parce qu’il n’est pas sucré », explique Karl Lepage.

Pour une expérience complète, il est recommandé de le consommer à une température de 14-16ºC avec, par exemple, un magret de canard, un risotto aux champignons sauvages, une viande rouge grillée ou encore un dessert au chocolat.

Le B Sauvage est disponible en vente à la SAQ et sera rejoint dans quelques semaines par la dernière création de La Fabrique 1870 qui est le C Rosé, un vin de canneberge. Un autre produit est également en développement par Karl Lepage dans le but de venir faire compétition à un alcool américain surette bien établi.

Le Concours

La Competition Internationale des Vins et des Spiritueux, dite IWSC (International Wine & Spirit Competition), est l’un des concours œnologiques et spiritueux les plus anciens et prestigieux au monde. Fondée en 1969 à Londres, son ambition est de célébrer l’excellence, la diversité et l’innovation dans le secteur vinicole et des spiritueux.

Cette compétition attire chaque année plus de 14 000 échantillons provenant d’environ 90 pays, couvrant plus de 100 catégories (types de vins tranquilles, effervescents, spiritueux traditionnels and innovants).

Chaque catégorie est subdivisée (millésime, cépage, degré de sucre) pour garantir des comparaisons homogènes.

Le jury est composé de plus de 350 experts (Masters of Wine, Master Sommeliers, œnologues, journalistes spécialisés) qui ne connaissent rien de la provenance des échantillons qu’ils dégustent. Chaque jury évalue à la fois la qualité intrinsèque et le rapport qualité-prix (pour les vins) ou la typicité et l’originalité (pour les spiritueux).

La proportion de médaillés ne dépasse pas 30 % du total des échantillons présentés.

Publication et retombées

Les résultats sont diffusés en ligne et dans un magazine annuel. Les médailles IWSC sont reconnues par les acheteurs professionnels (importateurs, restaurateurs, grandes chaînes) et participent fortement aux stratégies de positionnement sur les marchés.

Le concours opère depuis son siège londonien, dans un local de Kensal Road. C’est là que sont réceptionnés et stockés les échantillons, dans des celliers climatisés avant les jugements à l’aveugle, répartis tout au long de l’année.

Cérémonie de remise des prix

La soirée de gala et de remise des trophées se tient chaque année au Guildhall, emblématique salle historique située dans la City de Londres.

Cet événement rassemble plus de 500 personnalités du monde du vin et des spiritueux, des sommités, pour célébrer les médaillés IWSC.