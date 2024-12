28 lits de moins au CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, a l’intention de se battre pour éviter un démantèlement à petit feu du CHSLD de sa municipalité, à la suite de la décision des autorités régionales de Santé Québec, de transférer deux ailes de patients à la Maison des aînés d’Alma.

Cela aura pour résultat la fermeture au total de 28 lits.

Pour André Fortin, il s’agit d’un dossier politique, et c’est pourquoi il a demandé une rencontre avec le député du comté Éric Girard, afin de le sensibiliser à sa cause.

Avec deux ailes de moins, le budget de l’établissement sera automatiquement coupé de 25%, ce qui pourrait freiner les projets de rénovation du CHSLD. Une quinzaine de patients seront déménagés dès les prochains jours à Alma. En entrevue avec Le Lac-Saint-Jean, le maire André Fortin dit comprendre que le CIUSSS veut remplir sa nouvelle Maison des aînés, mais, selon lui, on déshabille Paul pour habiller Jacques.

Il en a discuté avec le préfet de la MRC Lac-St-Jean-Est Louis Ouellet, maire de L’Ascension, qui l’appuie dans ses démarches. Bref, autant le conseil de la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, que celui de la MRC seront appelés à voter une résolution dénonçant ce transfert, dont il a pris connaissance la semaine dernière.

Toujours selon le maire André Fortin, Québec tient un double discours aux municipalités rurales en prenant ce genre de décision. Le gouvernement du Québec nous demande d’être attractif, soutient-il, d’occuper notre territoire, de développer de nouvelles idées, de prendre des initiatives pour attirer de nouveaux citoyens et retenir ceux déjà présents, mais de l’autre côté, on nous enlève des acquis.

Impact inconnu

Il est trop tôt pour connaitre l’impact de cette fermeture de lits sur le personnel actuellement en place au CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. L’idée du transfert est aussi pour répondre à une demande de certaines familles, du secteur d’Alma et des municipalités plus au nord, qui souhaitent voir leurs aînés plus proches.

Le maire Fortin se console en citant une déclaration du CIUSSS, dont les représentants lui ont mentionné qu’ils seraient en déficit de lits pour aînés dans les prochaines années. En fait, c’est 1000 lits de plus dont on va avoir besoin dans les prochaines années, en raison du vieillissement de la population.

Le CHSLD de Métabetchouan serait ainsi appelé à recevoir d’autres patients dans le futur, mais il faut d’abord, selon le CIUSSS, remplir la nouvelle des Maison des aînés, construite, faut-il le rappeler, à grands frais, comme celle de Roberval.