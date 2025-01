Les tours existantes pourraient être exploitées davantage

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté une résolution visant à obliger les fournisseurs de réseaux cellulaires à utiliser les tours d’un autre fournisseur en cas d’absence de couverture dans une région.

Actuellement, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) impose certaines conditions concernant la desserte des réseaux cellulaires afin que de garantir le meilleur accès possible aux réseaux. On compte notamment parmi ces mesures l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l’interdiction d’exclusivité des emplacements.

Toutefois, en vertu de la loi actuelle, les fournisseurs ne sont pas pour autant obligés d’utiliser les tours de leurs compétiteurs même s’ils le peuvent. Conséquemment, on observe que la majorité des tours sont utilisées par un seul fournisseur, réduisant ainsi le rayon de la couverture cellulaire au Québec.

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de même que la plupart des autres MRC de la province, estiment qu’un changement réglementaire permettrait d’améliorer la couverture, qui demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, comme au Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec s’est engagé à déployer une couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire d’ici octobre.

Dans sa résolution, la MRC demande à tous les partis politiques fédéraux « d’inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l’obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d’itinérance afin que les abonnés, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier des tours cellulaires situées dans la région où ils se trouvent. »

La MRC rappelle par ailleurs que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l’accès à l’information et aux services de santé de même que pour assurer le bon déroulement des interventions de sécurité publique.