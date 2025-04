Des expositions de photos jeunesses partout dans la région

Jusqu’au 2 juin, la population du Lac-Saint-Jean pourra admirer le travail d’enfants d’écoles primaires de toute la région dans le cadre de l’exposition photographique Regards d’enfants.

Regards d’enfants consiste plus précisément en cinq expositions disséminées un peu partout dans la région. C’est aujourd’hui, à la bibliothèque d’Hébertville-Station, qu’avait lieu le lancement de la dernière des cinq.

Dans le secteur de Saguenay, on compte trois expositions dans les bibliothèques de Jonquière, de Chicoutimi et de La Baie. Au Lac-Saint-Jean, l’exposition d’Hébertville-Station s’ajoute à celle de la bibliothèque d’Alma.

C’est l’équipe du projet Pour une ERE solidaire du Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui est à l’origine du projet.

Les expositions du Lac-Saint-Jean seront en place jusqu’au 2 juin et celles de Saguenay jusqu’au 6 juillet 2025.

Le monde vu par les enfants

Selon Elizabeth Perron, chargée de projet au CREDD du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les expositions se distinguent par leur unicité et par le fait qu’elles permettent aux jeunes de « célébrer la beauté du monde grâce à leurs propres clichés, lesquels reflètent leur propre perception de l’environnement qui les entoure ».

Les élèves devaient aussi écrire pourquoi ils ont choisi de capturer cette image plutôt qu’une autre ou encore ce que celle-ci leur inspirait.

« Ces photos témoignent non seulement de leur créativité, mais aussi de leur admiration profonde envers notre planète ! » ajoute en ce sens Elizabeth Perron.

La démarche

Lors de sorties avec leur classe et l’équipe de Pour une ERE solidaire, les élèves ont pris le temps d’observer, d’écouter et de ressentir leur environnement avant de capturer, à travers l’objectif de leur caméra, ce qui les touchait le plus.

L’utilisation d’un appareil photo numérique plutôt qu’un cellulaire était également un élément fortement suggéré pour leur faire vivre l’expérience de la photographie.

Dans le cas des expositions du Lac-Saint-Jean, le CREDD a collaboré avec la quincaillerie Réemploi + pour utiliser des cadres recyclés. Les enfants ont également eu l’occasion de décorer ces cadres.