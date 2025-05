Trois arrestations et un individu recherché

Le Service des enquêtes sur les crimes économiques (SECÉ) de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les Services de police de la ville de Montréal et de Mascouche, ont procédé jeudi matin à des arrestations concernant 26 dossiers de fraudes interprovinciales. Deux concessionnaires de Chicoutimi et d'Alma ont été touchés par ces fraudes.

Un homme de 47 ans de Mascouche, un homme de 62 ans de Montréal, ainsi qu’un homme de 61 ans qui est présentement détenu en Ontario, ont été arrêtés. L’opération visait les principaux acteurs ayant opéré une cellule de fraude à partir de Mascouche. Les suspects arrêtés ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils seront requis de comparaître au palais de justice de Joliette le 17 juillet prochain pour répondre à de nombreuses accusations. Un individu est d’ailleurs toujours recherché dans le cadre de cette opération. Il s’agit de Trésor N’Kumbu Luyeye, 42 ans, de Mascouche. Il fait l’objet d’un mandat d’arrestation. Rappelons qu’en 2022 et 2023, ces individus sont soupçonnés d’avoir commis 26 fraudes dans 22 concessionnaires de véhicules, dont deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le montant total des fraudes s’élèvant à plus de 3 300 000 $. Les suspects se procuraient des véhicules de grande valeur, soit de 126 500 $ chacun en moyenne. Ils utilisaient de faux documents pour acheter et récupérer les véhicules auprès des concessionnaires. Ceux-ci étaient ensuite exportés par voie maritime. Au cours de l’enquête, 2 véhicules ont été récupérés.