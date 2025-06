Le conseiller Louis Leclerc souhaite obtenir un 2e mandat dans le district 2 

Louis Leclerc sollicitera un second mandat comme conseiller municipal du district 2 d’Alma (Isle-Maligne/Albert-Naud) aux prochaines élections municipales.

Fort de son expérience, de ses compétences et de sa connaissance approfondie des enjeux de son milieu, fait-il valoir, Louis Leclerc dit avoir « contribué à la réalisation de plusieurs dossiers importants au cours de son premier mandat ». Il mentionne notamment la revitalisation du centre-ville, la stimulation du développement socioéconomique, l’amélioration de la sécurité routière dans les quartiers et la modernisation des infrastructures de loisirs.

En ce qui a trait aux quatre prochaines années, il propose de « poursuivre le rajeunissement des infrastructures sportives et de loisirs, d’améliorer l’accès au logement pour répondre aux besoins de toutes les générations et d’accélérer le virage numérique des services municipaux afin de simplifier les démarches et de renforcer la qualité du service offert aux citoyens ».

En dehors de la sphère politique, Louis Leclerc occupe le poste de directeur de la qualité et de l’amélioration continue au Groupe Proco. Il est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) et s’est impliqué durant plus de 15 ans au sein du Comité des citoyens d’Isle-Maligne.