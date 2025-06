Évacuation préventive des employés

Les travailleurs de la centrale hydroélectrique d’Isle-Maligne à Alma ont dû être évacués, jeudi. Rio Tinto précise cependant qu’il ne s’agit que d’une mesure préventive.

Une porte-parole de Rio Tinto, interrogée par Le Quotidien, mentionne que des groupes turbine-alternateurs se sont arrêtés ce jeudi matin et que par mesure de prévention, la centrale a été évacuée afin d’assurer la sécurité des employés. La multinationale ne précise pas ce qui a pu mener à l’interruption de la machinerie. Le moment de sa remise en fonction n’est également pas connu pour l’instant. Rio Tinto assure, d’autre part, qu’une enquête sera menée pour identifier les causes et éviter que la situation se reproduise. Des vérifications sont en cours pour redémarrer l’ensemble des équipements, dès qu’il sera possible de le faire plus sécuritairement. Aucun impact n’est par ailleurs prévu du côté du niveau du lac Saint-Jean.