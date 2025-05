Le Festival d’humour d’Alma dévoile sa programmation

Le Festival d’humour d’Alma a dévoilé la liste de ses humoristes invités pour les trois soirées qui se dérouleront du 29 au 31 août prochain à la Place Cogeco.

Se retrouvent en tête d’affiche du festival plusieurs humoristes bien connus tels que Sam Breton, Christine Morency et Dominic Paquet. L’évènement se déroulera sous l’animation de l’humoriste Karen Arseneault.

Le directeur général, Maxime Fortin, est ravi de pouvoir compter sur la présence de tous ces humoristes. Il était important pour lui que le festival puisse jouir d’une programmation diversifiée et de qualité du début à la fin.

« On a des humoristes qui attirent une grande diversité de clientèle et on est vraiment contents. On n’a pas toujours eu des opportunités aussi grosses que cette année, et on a vraiment des têtes d’affiche de haut niveau », dit-il.

M. Fortin et son équipe sont également fiers de pouvoir présenter plusieurs artistes de la région tels que Mat Lévesque et Simon Trottier en première partie. Le Gong Show sera également présent le 30 août.

Devant l’engouement généré par la programmation 2025, le Festival d’humour d’Alma a annoncé sur sa page Facebook qu’il avait officiellement battu son record précédent de la meilleure première journée de lancement. Plus de 50% des passeports VIP se sont vendus en moins de 24h.

Les passeports et les billets journaliers sont en vente au https://festivalhumouralma.com/billets/billetterie-en-ligne/.