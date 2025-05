De gros changements en cours dans le centre-ville d’Alma

Plusieurs des interventions prévues dans le projet particulier d’urbanisme (PPU) visant à revitaliser le centre-ville d’Alma débuteront à la fin du mois de mai.

« Ça va bouger, on veut changer le visage de notre centre-ville », affirmait récemment la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, lors de la présentation des différentes interventions.

« La première étape va vraiment se concentrer à l’intersection des rues Sacré-Cœur et Saint-Joseph. », précise Karine Morel, directrice du service génie de la Ville d’Alma.

Cette première étape consistera d’abord en la construction de terrasses permanentes à l’avant des restaurants-bars Le Crapaud, le Lion Bleu et le Café du Clocher. S’en suivra le réaménagement des trottoirs de l’intersection. Cette partie des travaux devrait être terminée pour le 24 juin de sorte à ne pas nuire aux festivités.

La rue Collard dans les deux sens

D’ici le 12 juin, la rue Collard, actuellement à sens unique en direction ouest entre les rues Labrecque et Saint-Joseph, deviendra à double sens.

La Ville d’Alma prévoit également d’inverser le sens de la circulation de la rue Sacré-Cœur d’ici l’automne prochain. Un changement qui vise à rendre la circulation plus fluide ainsi qu’à mettre en valeur l’église Saint-Joseph.

La statue de Saint-Joseph déplacée

De plus, afin de faciliter la tenue d’évènements, comme la Grande Nuit d’Alma, le petit terre-plein se trouvant devant l’église Saint-Joseph et où se dresse la statue du saint du même nom sera retiré, et la statue, déplacée autre part dans la périphérie de l’église. Un changement qui permettra notamment d’installer une scène amovible lors de spectacles, précise Karine Morel.

Circuit cyclable

D’ici à la fin de juillet, la municipalité procédera également à l’aménagement d’un nouveau tronçon de piste cyclable permettant d’accéder au centre-ville à vélo.

La piste débutera à l’angle du boulevard des Cascades et de la rue Saint-Joseph en direction de la murale de Michel Côté.

Passée la murale, la piste longera le stationnement de l’église Saint-Joseph, puis le parc adjacent pour aller rejoindre le coin des rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur. De là, le circuit cyclable suivra la rue Saint-Joseph pour terminer sa course à l’hôtel de ville d’Alma.