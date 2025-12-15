Delphine Hourdequin, fière « grandmontoise » depuis 2010

Originaire du petit village de Laillé en Bretagne dans le haut de la France, Delphine Hourdequin s’est installée à St-Gédéon en avril 2010 avec son conjoint jeannois Simon Laprise, qu’elle a rencontré en voyage. Ils ont depuis fait du village de Saint-Gédéon leur petit coin de paradis.

Après son arrivée au Québec, Delphine a d’abord amorcé son parcours avec un permis vacances-travail (PVT), expérience qui lui a permis de découvrir la région, d’y tisser ses premiers liens et de confirmer son désir d’y rester durablement.

Quelques années plus tard, elle obtient finalement sa résidence permanente, une étape marquante qui consolide son ancrage ici. Avec son conjoint, employé chez BPDL, ils s’installent d’abord en location, le temps de mieux connaître leur environnement, avant de franchir une étape importante en 2013 : l’achat d’un terrain sur lequel ils feront construire leur maison familiale.

Deux enfants viendront ensuite compléter ce nouveau chapitre : Isabelle, née en 2014, puis leur fils Clément, en 2016. Côté professionnel, Delphine n’a jamais manqué d’élan.

« J’ai travaillé longtemps pour Promographe, ensuite le CoLab d’Alma ainsi que Trium Médias comme infographiste. Je suis présentement employée au CFP d’Alma et étudiante à l’Université en enseignement », raconte-t-elle, démontrant un parcours marqué par la polyvalence, la créativité et un désir constant d’apprentissage.

Durant le temps des fêtes, Delphine aimerait idéalement pouvoir alterner entre un réveillon célébré ici et un autre en France, afin de garder un pied dans ses traditions tout en célébrant celles qu’elle construit au Québec.

« Dans un monde idéal, j’aimerais surtout pouvoir accueillir ma famille ici », explique-t-elle. Mais la réalité la rattrape : les billets d’avion en décembre sont souvent beaucoup trop coûteux.

« C’est toutefois plus facile et pratique d’y aller l’été. Durant le temps des fêtes, les billets sont plus dispendieux, même totalement inabordables. »

Elle tente néanmoins de s’y rendre environ une fois tous les trois ans, quitte à faire le voyage seule. La période des fêtes demeure d’ailleurs un moment chargé d’émotions.

Petites traditions françaises

« C’est un temps difficile. Souvent je m’ennuie de mes petites traditions françaises. Les petits toasts, de la bouffe très “fancy”, des œufs de lompe par exemple. On mange des œufs de saumon, du foie gras, des huîtres, des écrevisses. C’est très différent d’ici. Les desserts aussi n’ont rien à voir : ici c’est ultra sucré et riche », dit-elle en souriant.

Simon renchérit : « Le nombre de services (à Noël) est impressionnant là-bas. Ça ne finit jamais. »

« On commence à midi et on finit parfois à 2 h du matin. Entre-temps, on va prendre une marche, on se donne nos cadeaux », ajoute la Jeannoise d’adoption, décrivant des célébrations presque marathons qui lui manquent parfois.

En plus de ses fonctions au CFP d’Alma, de ses études universitaires et du temps consacré à sa famille, Delphine trouve encore l’énergie d’offrir généreusement de son temps à la communauté. Elle est bénévole à la bibliothèque de Saint-Gédéon, où elle contribue notamment à la création de visuels et à la gestion des réseaux sociaux.

Depuis plus de dix ans, elle s’implique également dans la Corporation Fêtes et Festivals de Saint-Gédéon, d’abord comme vice-présidente et aujourd’hui comme trésorière.

Son engagement ne s’arrête pas là : elle fait aussi partie du comité culturel du village.

« On travaille désormais de concert avec la nouvelle salle La Grandmontoise. Je suis également amateure de slam et membre du collectif S’Lac-St-Jean », ajoute-t-elle, témoignant d’un ancrage culturel vibrant et profondément assumé.

« La vie ici, pour fonder une famille, c’était l’endroit rêvé : Saint-Gédéon est un endroit vraiment merveilleux. J’ai toujours la mer à côté, mais cette fois, une petite mer d’eau douce », conclut Delphine, le sourire dans la voix.